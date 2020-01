Les joies du Sex-Toy et autres plaisirs coupables est un nouvel ouvrage, pour public averti, de vulgarisation du sexe de Matthew Nolan et Erika Moen, paru aux éditions Glénat, dans la collection Porn’Pop, ce janvier 2020. Une bande dessinée qui propose de voir différemment le sexe, de manière positive.

Erika et Matthew sont de retour et heureux de présenter un nouvel album pour leurs chers lecteurs et pervers. Ils annoncent que pendant leur absence, ils ont pu tester des sex toys, et propose donc un nouveau guide illustré, autour, entre autres, de ces merveilles du sexe. Dans les pages qui vont suivre, les lecteurs vont pouvoir trouver des avis sur des sex toys, des guides d’éducation sexuelle, des interviews des travailleurs et travailleuses du sexe et bien d’autres choses encore. Erika ajoute même, que l’écriture de l’ouvrage a été travaillé, pour rendre la bande dessinée pertinente pour tout le monde, tous les genres, toutes les sexualités et tous les types physiques. Puis Matthew et Erika viennent à se présenter, pour les nouveaux lecteurs, mari et femme depuis 10 ans, ils vivent à Portland, dans l’Oregon, avec leur chat Flapjack.

Erika et Matthew sont donc de retour, pour une nouvelle bande dessinée, pour public averti, présentant le monde fabuleux du sexe. Un ouvrage de vulgarisation, qui encourage les lecteurs et lectrices à partager leur point de vue et à envisager le sexe de manière positive. Les sujets sont assez variés, multiples, avec les sex toys, les érections intempestives, les préservatifs, la fellation, les strips tease, les plans à trois… L’ouvrage est bien découpé, le ton est décomplexé et plaisant, afin de rendre le livre ludique, intéressant. Un guide d’éducation sexuelle, qui permet d’en apprendre plus, de découvrir entre autres les sex toys, mais aussi de se connaître, de mieux connaître son ou sa partenaire et d’autres pratiques sexuelles à expérimenter ou pas. Le dessin est simple, plutôt rond et efficace, avec des couleurs choisies, offrant un univers plaisant à découvrir.

Les joies du Sex-Toy et autres plaisirs coupables est une bande dessinée, pour public averti, de vulgarisation du sexe. Un guide qui combine des informations, des conseils, des avis et des jeux de mots, pour décomplexer la lecture, qui s’avère amusante et intéressante.