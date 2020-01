Comment choisir une bague de fiançailles ?

À la fois émouvant et important, le choix de la bague de fiançailles peut devenir un vrai casse-tête. Entre les différents modèles de pierres, les alliages précieux, les dimensions de la bague, la décision n’est pas toujours simple ! Voici quelques astuces pour vous aider à trouver le bijou qui répondra à vos envies.

La question du budget

Il existe une infinité de modèles de bagues, dont les prix varient en fonction du type de monture, du travail de joaillerie, mais aussi de la qualité de l’alliage que vous aurez choisi. Le nombre des pierres a également son importance. Dans tous les cas, il est préférable de déterminer un budget à l’avance, en fonction de vos moyens. Généralement, le prix de la pierre représente 50 % du prix du bijou. Si vous souhaitez faire concevoir une bague sur mesure, il est conseillé de choisir la pierre en premier, en tenant compte de sa taille et de ses caractéristiques, qui influent bien sûr sur son prix. Si vous envisagez de faire fabriquer un bijou sur mesure, il est important de tenir compte du coût de la confection. Ce coût est à lui seul en général plus cher que le prix des modèles proposés en grande série.

Le choix des pierres

Bien que le diamant soit la pierre de prédilection pour une bague de fiançailles, il n’existe pas réellement de règle. Tout dépendra du goût de la future mariée, qui pourra tout aussi bien préférer un saphir, un rubis, ou une très belle émeraude. La forme de la pierre est également une affaire de goût : elle peut être ronde, taillée en poire, en rectangle, en cœur romantique ou ovale.

Quelle couleur de pierre choisir ? Ici encore, il n’existe aucune règle précise. Si vous optez pour le diamant, il peut être intéressant de choisir une pierre de couleur traitée. Plus économique que le diamant blanc, le diamant coloré apporte en plus un éclat original au bijou. Vous pourrez apporter une note personnelle à votre présent en choisissant la nuance préférée de votre fiancée. Par la suite, elle pourra associer sa bague à d’autres pièces de la même couleur.

La taille de la bague

Si vous avez décidé de faire une surprise à votre fiancée, prenez une de ses bagues et faites une marque dans un savon. Vous pourrez également emporter directement une bague, pour être sûr d’avoir les bonnes mensurations.

Le choix du métal

Avant de choisir le métal idéal pour la bague de fiançailles, il est essentiel de prendre en compte les préférences de votre fiancée. Si elle ne porte que des bagues en or, qui est un métal très durable, il est peut-être préférable de lui offrir un présent assorti aux bijoux qu’elle possède déjà. Vous aurez le choix entre l’or 14 carats ou 18 carats, plus facile à souder que l’or 9 carats, si vous envisagez de faire une mise à la taille. La couleur de l’or peut également être un critère de choix : selon le métal auquel il est allié, il peut être jaune, rose ou noir.

Pensez également aux alliages, qui sont du plus bel effet lorsqu’ils sont assortis à d’autres pièces de joaillerie. Mais si votre fiancée préfère les métaux blancs, pourquoi ne pas lui offrir une bague en platine ou en or blanc ? Si vous optez pour cette catégorie de métal, sachez que l’or blanc doit être rhodié au moins tous les 2 ans pour garder son éclat au fil des années.

Opter pour un modèle personnalisé

Si vous ne savez pas comment choisir votre bague de fiançailles, sachez qu’il est tout à fait possible de faire concevoir sa bague de fiançailles chez un artisan joaillier. Vous pourrez ainsi disposer d’un bijou unique, fait sur mesure et entièrement personnalisé. Les bijouteries proposent de multiples possibilités, par l’intermédiaire de leur site digital. Il est possible de demander un devis gratuit, pour une confection sur-mesure entièrement personnalisée. Vous pourrez ainsi choisir votre monture parmi les divers modèles proposés et sélectionner ensuite votre pierre préférée.

Faire concevoir sa bague offre de nombreux avantages : vous n’aurez plus besoin d’ajuster la taille de la bague, celle-ci étant confectionnée spécialement pour celle qui va la porter. Le gravage de la bague peut être compris dans le coût de fabrication, et vous disposerez d’une pièce unique ! Par contre, il est conseillé de commander la bague assez tôt, en comptant un délai de 2 à 3 mois environ pour la confection.

Les outils technologiques utilisés

De nombreux artisans ont recours aux technologies d’impression 3D pour la fabrication des bagues. Le client choisit un modèle qui est ensuite reproduit en cire, avant d’être coulé dans le métal. Les détails sont finement reproduits, afin d’obtenir un rendu parfait. Ce procédé permet de créer des pièces véritablement uniques, et offre des résultats remarquables pour la fabrication de motifs d’animaux, de fleurs, de feuillages, etc.