Lottie & Walter – Un album des éditions Kaléidoscope

Lottie & Walter est un bel album d’Anna Walker, à paraître aux éditions Kaléidoscope, en février 2020. Un livre tout en douceur, pour les jeunes lecteurs, sur la peur, l’imaginaire, l’amitié et la confiance, pour réussir à dépasser certaines choses.

Lottie est une jeune fille qui avait un secret. Sa maman n’en savait rien, ni son petit-frère non plus d’ailleurs. Sa maîtresse de natation ne savait rien de ce secret. Lottie était la seule à savoir et à voir qu’un requin se cachait au fond de la piscine. L’animal n’avait aucune envie de manger les autres enfants. C’était Lottie que le requin voulait manger. Sous l’eau, il avait l’air menaçant… Tous les samedis matin, la fillette allait à sa leçon de natation. Elle se préparait, puis restait sur le bord de la piscine pour regarder, patienter. Enfin, elle remettait ses chaussures et rentrait à la maison.

Les samedis se suivaient et se ressemblaient, jusqu’à l’annonce du prochain samedi, où ce sera la fête de la piscine. Lottie s’inquiétait, elle pensait que le requin serait toujours présent. Elle regarda une petite flaque sous sa palme, d’où sorti Walter, un morse. Une rencontre née d’un imaginaire plaisant, et une grande amitié va naître alors, entre les deux personnes. Le récit est imaginatif, entre réalité et fictif, très bien ficelé, pour entrainer les jeunes lecteurs, dans cet univers onirique, où le morse est là, pour rassurer la petite Lottie. Les phrases sont courtes, le vocabulaire choisi, le rythme est plaisant, pour les jeunes lecteurs qui sauront faire la part des choses. La petite fille a peur de se jeter à l’eau, elle a peur du requin, mais elle va devoir surmonter sa peur pour le jour de la fête de la piscine, avec l’aide de son nouvel ami Walter. Le dessin est moderne, assez rond et agréable, avec de douces couleurs.

Lottie & Walter est un bel album, tout en douceur, pour venir parler, aux jeunes lecteurs, de la peur qui peut être surmontée avec l’aide de l’amitié, de l’imaginaire, pour réussir à prendre confiance en soi, et aller de l’avant.