Le Broc : belle programmation pour le complexe culturel Les Arts d’Azur

Depuis son ouverture en 2012, la salle Les Arts d’Azur du Broc n’a cessé d’accueillir une programmation très diversifiée (concerts, spectacles vivants de tous styles avec notamment du théâtre, du cirque, de la danse et du seul en scène ainsi que des spectacles jeune public). La saison dernière, presque tous les spectacles ont affiché complet.

Après Guillaume Meurice et la rue Kétanou, voici les nouveaux spectacles proposés par les Arts d’Azur jusqu’au mois de Mai. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la programmation est particulièrement riche !

Le samedi 25 janvier à 20h30, Denis Lavant sera seul en scène pour incarner un clown, à la recherche de lui-même, en proie à des contradictions dans Le sourire au pied de l’échelle d’Henry Miller.

Samedi 8 Février à 20h30, Robin Renucci accompagné au piano par Nicolas Stavy nous offrira une plongée au cœur de l’enfance avec un récital poétique tout en nuance et en délicatesse, à travers les mots de Romain Gary, Paul Valéry, Marcel Proust et Arthur Rimbaud.

Vendredi 14 Février à 20h30, Pablo Mira présentera son one man show « Pablo Mira dit des choses contre de l’argent ». A noter que ce spectacle est d’ores et déjà complet.

Dimanche 15 mars à 16h00, place au jeune public avec « La belle lisse poire du prince de Motordu », une adaptation fidèle et pleine d’humour du classique de la littérature enfantine de PEF.

Samedi 4 avril à 20h30, Gauvain Sers viendra présenter les chansons de son nouvel album, souvent mélancoliques ou pleines de révolte.

Vendredi 17 avril à 20h30, Diane Tell sera sur scène avec un nouveau spectacle acoustique. Elle offrira au public les titres de son nouvel album mais aussi, bien sûr, ses anciens morceaux, connus de tous.

Samedi 9 Mai à 20h30, Warren Zavatta présentera son one man show « Ce soir dans votre ville ! », à la fois spectaculaire, drôle et caustique puisqu’il est aussi bien comédien que musicien, jongleur et acrobate.

Enfin Dimanche 24 Mai à 16h00, Stan, initialement prévu le 24 novembre 2019 sera là pour « Quelque chose en nous de De Vinci », un one man show où l’expression corporelle tient une très grande place.

Pour plus de renseignements sur la programmation et les tarifs : 04 92 08 27 30 et lesartsdazur.net

Les Arts d’Azur, 12 rue des Jardins 06510 Le Broc