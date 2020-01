Trolls de Troy, tome 24, Un caillou sur la tête

Un caillou sur la tête est le vingt-quatrième tome de la saga fantastique et humoristique Trolls de Troy. Une bande dessinée de Christophe Arleston et Jean-Louis Mourier, parue aux éditions Soleil, en décembre 2019.

Non loin du village troll de Phalompe, dans les ruines d’une cité engloutie par un marécage, se cache un vieux sorcier solitaire. Un lieu peu propice pour une promenade, surtout pour un humain. Mais contrairement aux apparences, Waha n’est pas une humaine, elle est une trolle avec un petit problème de pilosité, une déficience du pelage… Waha et Tyneth s’accrochent de lianes en lianes pour passer ce marécage et arriver jusqu’à l’antre de la demeure du sorcier Waderëh. Les deux trolles ramènent au vieux sorcier troll les trucs qu’il avait demandés. Waderëh est ravi, elles arrivent juste à temps ! Le vieux troll est en pleine création, il prépare un Grand Projet Secret Très Important. Waha vient de ramener des dents au vieux troll, qui garde tout le mystère sur ses projets. Mais la récolte ne semble pas suffisante, il demande s’il est possible d’en trouver des plus carrées…

C’est une nouvelle aventure qui s’annonce pour Waha, qui va être accompagnée de Tyneth. Alors que les deux trolles retournent au village, une météorite est prête à s’abattre sur le village. Waha réagit à temps, grâce à son pouvoir aléatoire, qui bloque ainsi l’astéroïde, juste au-dessus du village, mais figeant également tous les habitants, tous les trolls. Waha, Tyneth et le vieux sorcier Waderëh vont devoir trouver un moyen de se débarrasser de la météorite incandescente, tout en sauvant le village. La seule solution est de trouver un dragon des neiges. Une nouvelle mission et donc aventure pour Waha et la petite Tyneth, qui s’en vont vers la montagne… La bande dessinée se lit facilement, avec de l’humour, que l’on aime à retrouver et l’aventure périlleuse qui s’annonce. La tâche n’est pas facile pour les héroïnes, mais le courage et la détermination de Waha vont permettre de surmonter tous les obstacles, avec l’aide d’une vieille (ou plutôt jeune) connaissance. Le dessin est toujours plaisant, expressif, travaillé et coloré, offrant un bel univers à retrouver.

Un caillou sur la tête est le vingt-quatrième tome de la série Trolls de Troy, une bande dessinée pleine d’humour et d’aventure, où les filles et trolles sont mises à l’honneur et vont devoir faire leur possible pour sauver, une nouvelle fois, le village troll de Phalompe.