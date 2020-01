Nos conseils pour réaliser vos cartes de visites personnalisées

Elle est l’un de support de communication et de publicité les plus anciens et les plus efficaces, bien avant l’Internet et même avant le fax, elle a simplement l’âge de la machine à imprimer et la taille d’une carte magnétique ; vous l’avez reconnue, il s’agit de la carte de visite !



Pour promouvoir l’image de son business ou de son entreprise, l’impression cartes de visites personnalisées est un moyen d’expansion plus qu’impératif au vu de son ergonomie et sa taille minime qui nous permet d’en mettre des dizaines dans nos poches sans être gêné, au bureau, au café, dans la rue et dans les transports en communs ; bref un clients potentiel peut apparaître à n’importe quel moment et n’importe où ! Sauf que parmi ses milliers de professionnels qui possèdent des cartes de visite il faut bien trouver un moyen de se démarquer des autres, faire impression, sortir du lot quoi. Alors des idées pour avoir des cartes de visites originales et surtout visible



Première astuce : la couleur. Il est bien évident qu’une photographie haut en couleurs est nettement plus attirante et plus agréable à regarder qu’une en noir et blanc. Mais cela dépend de votre activité et de vos goûts, car si vous êtes un adepte du vintage ou du style retro une carte de visite monochrome fera votre affaire, et peut être même un effet contraire qui fait sortir du lot, car toutes les autres sont en couleurs ! A noter que trop charger la carte en plusieurs couleurs peut faire chuter la cote de votre buisness-card, juste opter pour des couleurs tendance comme le mauve, le pistache et le jaune-oranger.

Deuxième astuce : la typographie. Le choix des caractères et de leur taille est fondamental dans une carte de visite, veillez à ce qu’ils ne soit ni trop grand (calibre : 72) ni trop petit (calibre : 8) et que le contraste avec le fond de la carte ne fait pas à ce que l’écriture soit difficile à déchiffrer. Autre chose importante, le logo, ayez un logo car c’est un moyen très efficace pour se démarquer mais surtout pour qu’on se souvienne de vous et enfin ne chargez pas trop votre petite vitrine en informations et opter pour une double face si ce n’est plus chère.

Troisième astuce : La finition. Cela concerne les derniers réglages avant d’appuyer sur le bouton print. La forme de la carte, ovale ou carré ou de forme intermédiaire. Les dimensions, 85 mm X 55 mm pour la norme Européenne ou bien 90 mm X 50 mm pour la norme Américaine, le choix vous appartient. Le papier, opter pour un grammage supérieur ou égale à 250 g car moins que ça donnera des cartes moles et peu professionnels influant négativement sur votre image de marque.

Et enfin une plastification mate donnera une plus brillante image et une plus-value à votre carte de visite en plus est plus résistante aux effets du temps.