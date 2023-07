Pukka Herbs, sélection de thés et infusions

Profitez d’un moment de bien-être avec les thés et infusions Pukka Herbs. Trois coffrets à découvrir pour accompagner sereinement les transitions saisonnières.

À propos de Pukka Herbs

Créée en 2001 par l’entrepreneur engagé Tim Westwell et l’herboriste Sebastian Pole, Pukka Herbs est une marque de thés et infusions biologiques. Les plantes et les épices sont de grandes qualités, récoltées de manière équitable et durable. Investis dans la protection de l’environnement, la marque a pour objectif d’être zéro carbone d’ici 2030. Se basant sur des principes Ayurvédiques, ces thés et tisanes sont à l’écoute du corps pour apporter ce dont celui-ci à besoin.

Nous vous proposons de découvrir trois coffrets cadeaux pour toute personne souhaitant s’offrir un instant de bien-être grâce aux pouvoirs des plantes.

Le coffret Découverte Pukka Herbs

Doté d’un superbe packaging en bambou gravé, le Coffret Découverte Pukka Herbs prendra une place de choix dans votre cuisine. En effet, dès que vous avez terminé les infusions qu’il contient, vous pouvez le remplir à nouveau, ou l’utiliser pour ranger d’autres choses. Et ici, on aime beaucoup les produits réutilisables !

Le coffret contient 42 sachets d’infusions d’une sélection de six mélanges populaires chez Pukka Herbs. Ainsi, vous pouvez retrouver le citron ou le matcha, couplé de mélanges favorisant le sommeil, la digestion, la bonne humeur et l’énergie.

La Boîte Sélection Relax

On troque le bambou pour le carton avec la Boîte Sélection Relax Pukka Herbs. Il s’agit cette fois-ci d’un joli coffret composé de 45 sachets. Ceux-ci correspondent à une sélection de 5 mélanges spécifiques. Orientés vers la relaxation et le calme, ces mélanges de plantes calmantes se nourrissent de camomille, lavande ou encore racine de guimauve.

Un joli coffret idéal en période de stress avant l’été ou en fin d’année, lorsqu’on est sur les rotules. Il vous offre un beau moment de détente avec des saveurs délicieuses et naturelles.

Le coffret Sérénité

La collection Sérénité Pukka Herbs propose 30 sachets dans une jolie boîte à thé en carton ronde. Là aussi, vous pouvez aisément vous en servir pour plein d’autres choses une fois que vous aurez terminé toutes vos infusions.

Ce coffret, comme son nom l’indique, s’axe plutôt sur la sérénité afin de lutter contre le stress et l’anxiété. Reprenant quelques unes des plantes du précédent coffret, vous trouverez ici 5 variétés d’infusions Pukka reconnues pour leurs vertus relaxantes. Vous pourrez ainsi profiter de la lavande, l’échinacée, la camomille et l’ashwagandha.