Bientôt le Nice Jazz Festival du 18 au 21 Juillet

Dans quelques jours démarrera le Nice Jazz Festival, l’un des événements les plus attendus de l’été sur la Côte d’Azur. Pendant quatre soirs (et non pas cinq comme les années précédentes), du 18 au 21 juillet, de nombreux artistes vont se succéder sur la scène du Théâtre de Verdure et la scène Masséna. La programmation de cette nouvelle édition ravira autant les amateurs de jazz que les autres puisque l’on pourra applaudir notamment Yuri Buenaventura, Roberto Fonseca, Dianne Reeves, Tom Jones, Juliette Armanet, Herbie Hancock, -M-, Hyphen Hyphen et tant d’autres !

La programmation

Mardi 18 Juillet : Laurent Coulondre, Hiromi’s Sonicwonder, Dave Holland New 4Tet (scène Théâtre de Verdure) / Adi Oasis, Gabriels, Juliette Armanet (scène Masséna)

Laurent Coulondre, Hiromi’s Sonicwonder, Dave Holland New 4Tet (scène Théâtre de Verdure) / Adi Oasis, Gabriels, Juliette Armanet (scène Masséna) Mercredi 19 juillet : Immanuel Wilkins Quartet, Ludovic Louis, Yuri Buenaventura et Roberto Fonseca (scène Théâtre de Verdure) / Emile Londonien, Hyphen Hyphen, Tom Jones (scène Masséna)

Immanuel Wilkins Quartet, Ludovic Louis, Yuri Buenaventura et Roberto Fonseca (scène Théâtre de Verdure) / Emile Londonien, Hyphen Hyphen, Tom Jones (scène Masséna) Jeudi 20 juillet : Génération Django, Superblue : Kurt Elling et Charlie Hunter, Gogo Penguin (scène Théâtre de Verdure) / Jalen Ngonga, Omah Lay, Herbie Hancock (scène Masséna)

Génération Django, Superblue : Kurt Elling et Charlie Hunter, Gogo Penguin (scène Théâtre de Verdure) / Jalen Ngonga, Omah Lay, Herbie Hancock (scène Masséna) Vendredi 21 juillet : Julius Rodriguez, Big Chief Donald Harrison, Dianne Reeves (scène Théâtre de Verdure) / Olivia Dean, Tower of Power, -M- (scène Massén)

Pour réserver : www.nicejazzfestival.fr. Il est également possible de se rendre à la billetterie de la Place Masséna. Ouverture du guichet jusqu’au lundi 17 de 13h à 19h en semaine et de 11h à 19h le week-end, puis du mardi 18 au vendredi 21 juillet de 10h à 23h.

De nombreux concerts en OFF du Nice Jazz Festival

Avant que ne débute le Nice Jazz Festival, la Ville de Nice propose au public d’assister à plusieurs concerts dans le magnifique cadre de la Colline du Château. Dimanche 16 juillet, à 19h, sur la terrasse Nietzsche, rendez-vous avez les Peaky Sliders.

Pendant le Nice Jazz Festival, du 18 au 21, les Jam Sessions auront lieu dans le bar de l’Hôtel Radisson Blu (223, Promenade des Anglais). Chaque soir, des groupes s’y produiront et, cerise sur le gâteau, peut-être que des artistes du Festival viendront se joindre à eux pour un “boeuf”. Lors des éditions précédentes, cela est déjà arrivé !