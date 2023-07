Ici tout commence : interview de Lou Ladegaillerie et Catherine Davydzenka

Depuis plusieurs semaines, la vie d’Hortense, l’un des personnages préférés des fans de la série quotidienne de TF1 “Ici tout commence”, connaît bien des rebondissements. Sa mère a tenté de l’empoisonner ; elle est désormais proche de sa soeur Victorine à qui elle vient de demander d’être son témoin lors de son mariage avec Medhi. Pendant longtemps, les relations ont été tendues entre Victorine et Hortense. Les deux soeurs sont désormais unies, comme ont ont pu nous le dire Lou Ladegaillerie et Catherine Davydzenka, leurs interprètes, lors du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo.

France Net Infos : Vic et Lou ont été pendant longtemps en confit. Etes-vous contentes qu’elles se soient rapprochées ?

Catherine Davydzenka : On l’attendait depuis longtemps ! Avec Lou, on s’entend très bien dans la vie. On avait envie qu’elle forme une famille. Je trouve ça joli !

Lou Ladegaillerie : Pendant six mois, on se détestait et on avait hâte de savoir comment les auteurs allaient nous réconcilier. On avait vraiment envie de jouer des scènes mignonnes, de complicité. C’est très agréable !

France Net Infos : Savez-vous si cette complicité va durer ?

Lou Ladegaillerie : Je pense ! Elles sont en train de construire leur histoire car elles n’ont jamais été aussi proches dans le passé. C’est tout nouveau pour toutes les deux donc je pense que ça va durer !

France Net Infos : Vous semblez bien vous entendre toutes les deux…

Lou Ladegaillerie : On s’aime beaucoup ! C’est pour cela que Catherine tenait à ce qu’on vienne à ce festival ensemble.

Catherine Davydzenka : Oui, c’est moi qui ai demandé qu’on soit là toutes les deux. Il y a une vraie connexion entre nous ! Jouer avec Lou est vraiment chouette : beaucoup d’émotions passent dans ses yeux. J’ai adoré lui donner la réplique lors de ses essais.

France Net Infos : Victorine est un personnage complexe. Elle est manipulatrice. On l’aime davantage maintenant…

Lou Ladegaillerie : Maintenant, elle manipule les gens au service du bien. Ca reste Vic ! En vrai, ça me manque un peu de jouer les coups tordus !

France Net Infos : L’arche avec vote mère Eugénie (Sophie Duez) a-t-elle été difficile à jouer ?

Catherine Davydzenka : J’ai passé l’arche à pleurer ! Avec Sophie Duez, ce n’était pas difficile de jouer ces scènes-là. Tout était finalement très naturel. C’est une comédienne avec laquelle tout est simple parce qu’elle travaille énormément en amont.

France Net Infos : Intervenez-vous dans les intrigues, en apportant des suggestions aux auteurs ?

Catherine Davydzenka : Je laisse la place aux auteurs parce que je pense qu’ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour décider du sort des personnages. Jusqu’à présent, ils m’ont gâtée ! J’ai eu beaucoup de choses à défendre. Je n’ai pas mon mot à dire et j’exécute !

Lou Ladegaillerie : En fonction de ce qu’on donne, ils vont nous écrire certaines choses. Par exemple, ce n’est pas facile pour Catherine de jouer l’émotion, comme pour n’importe quel comédien, mais elle le fait de façon fluide donc les auteurs en profitent ! Ils lui écrivent des scènes de pleurs parce qu’il n’y a pas tout le monde qui sait faire ça.

France Net Infos : Ce qui marque dans la série, c’est aussi le vocabulaire employé. Il est très représentatif des jeunes d’aujourd’hui !

Lou Ladegaillerie : Oui et il y a même un dictionnaire de vocabulaire par personnage. Un jour, la répétitrice m’a reprise sur une expression. Elle m’a dit que je ne pouvais pas dire ça parce que c’était une expression de Billie ! Comme dans la vraie vie, chacun a sa manière de parler.

Catherine Davydzenka : Hortense ne peut pas dire “J’en ai rien à foutre !”. Elle dira plutôt “J’en ai rien à fiche !”

France Net Infos : Catherine, vous êtes dans la série depuis le début. Vous vous y plaisez toujours autant ?

Catherine Davydzenka : J’avais pour rester de rester trois ans. Finalement, j’en fais quatre parce que les auteurs m’ont écrit des choses super. Je pense que notre métier fonctionne de cette façon : tant qu’on est heureux de ce qu’on interprète, il faut rester ! Aujourd’hui, il n’y a plus de barrières. Je n’ai aucun problème à jouer dans cette série et à passer des castings pour des longs métrages. Je viens justement de passer un casting pour un film d’auteur. Dans la suite de mon personnage, je vais avoir plus de liberté. Les auteurs se sont organisés pour que je puisse tourner dans la série “Kaiser Karl” (avec Daniel Brühl et Alex Lutz), la série sur Karl Lagerfeld. Au début, je craignais d’être bloquée sur la série mais ce n’est pas du tout le cas, j’ai le temps de passer des essais et de me lancer dans d’autres projets.

France Net Infos : Vous reconnaît-on dans la rue ?

Lou Ladegaillerie : Je prends beaucoup de distance par rapport à ça ! Je trouve que c’est bizarre qu’on nous reconnaisse dans la rue. Sur les réseaux sociaux par exemple, il faut savoir prendre les insultes comme les commentaires positifs.

Catherine Davydzenka : Pour moi, l’été dans le sud, c’est très compliqué ! Je ne peux pas aller faire mes courses. Ca arrive qu’on me suive jusqu’à chez moi. On est même venus chanter le générique de la série sous mes fenêtres. A Paris, je pensais avoir un peu plus de libertés mais on me reconnaît partout. J’essaie de gérer comme je peux cette situation. J’aime rencontrer les gens pour lesquels je travaille mais j’avoue que parfois c’est compliqué. On a tous la vingtaine et si on a envie de sortir, on ne peut pas le faire comme on veut !