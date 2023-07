L’abécédaire-passoire – Une façon originale d’apprendre l’alphabet

« L’abécédaire-passoire » est un livre jeunesse raconté par Christiane Duchesne et illustré par Marianne Ferrer publié aux Éditions Québec Amérique. Ici, les enfants devront retrouver toutes les lettres absentes dans le texte, car elles sont passées à travers la passoire. Une façon originale de donner aux enfants le goût de la lecture, et on valide l’idée.



« L’abécédaire-passoire » fait partie de ces livres qui brillent par leur singularité. En effet, il ne ressemble à aucun autre abécédaire. Celui-ci est original, notamment dans le mode d’apprentissage pensé par les deux autrices qui forment un duo exceptionnel. L’idée étant d’apprendre aux enfants les lettres de l’alphabet, mais pas seulement ! Ils vont également apprendre des mots pour les plus petits, des phrases, ou simplement parfaire leur orthographe pour les plus grands.

Les enfants vont trouver le livre ludique, ils se prêteront volontiers au jeu de reconstituer les mots avec la lettre manquante, celle qui est passée à travers la passoire.

Nous tenions d’ailleurs à saluer l’idée de départ qui est idéale pour les enfants qui auraient du mal à reconnaître les lettres de l’alphabet. Chaque page du livre invite le jeune lecteur à intégrer ladite lettre aux textes qui contiennent bon nombre de trous. Il va apprendre rapidement dans le simple fait de répéter la lettre, de la visualiser, et pourquoi pas de l’écrire sur une feuille à part ou au crayon à papier.

La narration est douce et amusante. Elle interpelle le lecteur de la première à la dernière lettre. Et c’est ce qui fait la richesse du livre, de réussir à capter son attention en lui permettant de suivre une vraie histoire, avec un début et une fin, de A à Z. Les illustrations quant à elles se marient à merveille avec le ton jovial de la narration. Tout est pétillant : le minois des personnages, les couleurs vives ou encore l’humour qui s’en dégage.

« L’abécédaire-passoire » est un abécédaire unique en son genre qui va amuser petits et grands. Ils vont aimer jouer au jeu de compléter la narration avec les lettres de l’alphabet, tout en observant l’univers enfantin qui ressort avec passion.

