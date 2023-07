Tata – Un album qui célèbre l’amitié, raconté par Iris Samartzi

Parmi nos derniers coups de cœur aux Éditions Les 400 coups, il y a l’album jeunesse « Tata » raconté par Iris Samartzi. Grâce à son talent d’illustratrice, et sa technique de collage bien à elle, les enfants vont se retrouver au cœur d’une histoire qui célèbre l’amitié entre une petite fille et Tata, sa meilleure amie.

« Tata » un livre visuellement exceptionnel

Que dire si ce n’est… Waouh ! Le livre « Tata » fait partie de ceux que les enfants vont aimer observer encore et encore. Ils vont être subjugués par les détails qui fourmillent un peu partout. Ils vont dévorer chaque page à la découverte de tout ce qui s’y cache. Et on doit tout cela à la talentueuse Iris Samartzi qui nous embarque dans son monde, un monde joyeux et enfantin qui prend vie sous nos yeux. Elle invite le lecteur à suivre les rêves d’une petite fille qui s’imagine à quoi pourrait ressembler sa maison. Et on la découvre rapidement rêveuse et passionnée. Pour le plus grand plaisir des enfants qui seront motivés par sa fouge, cette fouge rythmée par une imagination débordante.

Une histoire attendrissante

Au départ, la petite fille vit dans une maison classique, identique à celle de son amie Tata. Puis, petit à petit, de page en page, elle se met à penser à quoi pourrait ressembler la maison de ses rêves. Au fur et à mesure qu’elle énonce un changement, l’illustratrice rajoute l’élément du décor à la maison, la faisant grandir petit à petit, jusqu’à devenir une maison immense, qui ne rentre plus dans les pages du livre. Car oui, cette petite fille passionnée rêve de grand et de fantaisie : un terrain de jeux, une pièce pour leurs animaux préférés à elle et Tata, une tour pour jouer à la princesse et au chevalier, un jardin, une bibliothèque, un arc-en-ciel, un comptoir de crème glacée, une piscine, un télescope, une forêt, un atelier de dessins…

Jusqu’à ce que Tata disparaisse du décor, parce qu’il n’y a plus de place pour sa maison, et que la petite fille décide de réécrire l’histoire.

Cerise sur le gâteau, l’auteure nous offre une double page qui se déploie avec l’illustration de la maison imaginée par la petite fille. Une maison grandiose, absolument magnifique, colorée, joyeuse, enfantine forcément. Les enfants auront envie de plonger dedans, et de se laisser porter par un univers jovial et apaisant, qu’ils auraient pu imaginer eux-mêmes.