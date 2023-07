The tunnel to summer – Tome 1

The tunnel to summer est une nouvelle série, des éditions Mangetsu, qui débute avec ce premier tome, paru en juin 2023. Un manga, de Mei Hachimoku et Koudon, qui présente un récit teinté de douceur et de mystère, présentant une adaptation du Light novel.

A une gare, un jeune homme attend patiemment, sous un soleil de plomb, le prochain train. Deux étudiantes, non loin de lui discutent. Elles parlent du tunnel d’Urashima. Un truc hanté ou une légende urbaine… Il paraît, que si quelqu’un y entre, tous ses souhaits sont exaucés ! D’après la légende, une fois à l’intérieur du tunnel, on peut réclamer n’importe quoi. Par contre, il y a un truc un peu glauque, si l’on ressort après avoir réalisé son vœu, on se met à vieillir d’un coup ! C’est ainsi que les deux jeunes filles font la description de ce lieu étrange… De son côté, alors que le jeune homme écoute cette conversation, il pense aussi à la chaleur accablante et à la saison estivale qu’il déteste. En effet, le chant des cigales strident, les rayons du soleil brûlants, ça l’assomme complètement.

Ce premier tome est assez captivant et intrigant, avec le personnage principal de Kaoru Tôno, rapidement attachant. Un lycéen sans histoire, qui souffre de la mort de sa petite sœur, cinq années auparavant. Il est le souffre-douleur de son père, et de quelques élèves, également. Il est intrigué par une nouvelle élève charismatique… Alors, lorsqu’il découvre un étrange tunnel, il s’aventure dedans entre curiosité et effroi. Le manga est plutôt bien rythmé, avec des personnages attachants et un mystère captivant. Des flashbacks permettent d’en apprendre plus sur le passé tragique et la mort de la petite sœur de Kaoru. Le récit oscille entre sa vie tranquille et timide de lycéen et ses investigations et passages dans cet étrange tunnel, tout cela ponctué par ses différentes relations entre différents personnages. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et des personnages expressifs.

The tunnel to the summer est une adaptation, qui commence avec ce premier tome, paru aux éditions Mangetsu. Un récit teinté de douceur et de mystère, qui tourne autour d’un drame, d’un lycéen timide, qui va enquêter sur un étrange tunnel, une légende urbaine…

