Cahiers de vacances Passeport à glisser dans la valise de nos kids !

Les cahiers de vacances Passeport accompagnent petits et grands depuis bien des années. Ils sont devenus de véritables stars des fins de journée après la plage ou une randonnée. J’avais envie de vous présenter ceux dédiés aux enfants de l’âge de 3 à 5 ans, soit d’un niveau de maternelle.

Les cahiers de vacances Passeport – Une récréation estivale pédagogique

Je ne sais pas vous, mais moi les cahiers de vacances Passeport me replongent dans de doux souvenirs d’enfance, lorsque après une bonne journée, je me posais dehors pour faire quelques exercices. Cela me permettait de travailler un petit peu sans forcément m’en rendre compte, car les activités proposées par Passeport sont ludiques, ce qui rend l’apprentissage plus agréable, et bénéfique.

Les cahiers de vacances Passeport dès la maternelle

Ce n’est pas pour parler de moi que je vous retrouve aujourd’hui, mais pour vous présenter les cahiers de vacances Passeport pour la maternelle, de la petite à la grande section. Soit, dirigés aux enfants de 3 à 5 ans.

Passeport – De la Petite à la Moyenne Section

Les enfants de 3 à 4 ans ont soif d’apprendre ! Ils aiment qu’on leur propose des activités en tout genre à la maison, et ils vont adorer découvrir celles proposées par les enseignants en vacances. De plus, il y a fort à parier qu’en voyant la couverture joyeuse d’enfants qui s’amusent à la plage, ils aient envie de plonger au cœur du livret à la découverte du programme.

Et les Éditions Hachette Éducation ont pensé à tout, puisqu’ils ont glissé « Le Guide Parents » qui va permettre d’accompagner l’enfant de façon constructive : quand, comment, à quel rythme, etc.

Ils auront accès à plusieurs matières : lecture, écriture, maths et découverte. Chaque double page répond à une thématique qui va forcément leur parler : le départ en vacances, dans la forêt, sur la plage, au marché, etc. Soit, des lieux qu’ils connaissent et qu’ils aimeront découvrir davantage autour d’exercices ludiques et totalement à leur portée. Ils vont aimer nommer, identifier, entourer et interagir. Les parents pourront également les guider, leur donner confiance et les féliciter grâce aux étoiles à coller sur les pages terminées. L’idée de glisser des photos plus réalistes en mode « petits reportages » est bien pensé aussi. Bref, tout y est !

Passeport – De la Moyenne à la Grande Section

Sans surprise, le cahier fonctionne de la même façon que le précédent. Les exercices sont forcément plus difficiles, puisqu’ils répondent au niveau supérieur. On remarque de suite que les pages sont plus fournies, qu’il y a plus de détails et encore plus d’interactions avec l’adulte. Les enfants vont s’entraîner à lire, à écrire également. Ils devront compter, reconnaître les chiffres. On retrouve aussi une double page d’autocollants qu’ils devront coller au cœur des exercices. Bref, s’amuser à parcourir l’essentiel du programme, soit une bonne façon de les préparer pour la rentrée.

Les cahiers de vacances Passeport promettent de bons moments de détente et d’apprentissage cet été. N’hésitez pas à les découvrir ICI.