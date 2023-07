Death Note – Agenda officiel 2023-2024

L’univers du manga Death Note est à retrouver, pour une nouvelle année scolaire, à travers cet agenda officiel 2023-2024. Un ouvrage paru aux éditions 404, qui propose, entre autres, de découvrir des illustrations des personnages de Light Yagami, le mystérieux détective L, Ryûk, Rem…

L’agenda scolaire présente une belle couverture, invitant à débuter l’année scolaire 2023-2024. C’est par une présentation générale, à compléter, que débute l’ouvrage. La présentation, la police d’écriture correspondent à l’univers du manga, ce qui ravira les fans et élèves. La liste des professeurs et matières, ainsi que deux emplois du temps seront à compléter. Ensuite le calendrier de l’année scolaire reste à découvrir. Un petit encadré, sur cette page, propose de noter les évènements à ne pas manquer ! La carte de la France administrative et les différentes zones, pour les vacances scolaires, sont définies. L’agenda, en lui-même débute au samedi 26 août.

L’agenda est découpé, selon les mois et par couleurs. De belles et grandes illustrations du manga entrecoupent ces mois, et d’autres sont à retrouver dans les mois. Pour chaque jour de la semaine, une grande page permet de noter tout ce qu’il faut, tandis que le week-end se trouve sur une page. Des personnages, objets et dessins sont à retrouver, de temps à autre, sur les pages, dans un coin. Ainsi, l’univers du manga Death Note, est à retrouver au fil des pages et tout au long de l’année scolaire. Des pages de notes à prendre rythment également l’ouvrage, de temps à autre. L’agenda reste un incontournable de la rentrée, avec tout ce qu’il faut pour accompagner les collégiens, lycéens et étudiants, mais avec une note captivante, autour de l’univers Death Note.

Death Note est à retrouver, une nouvelle fois, dans un agenda scolaire, pour l’année 2023-2024. Un ouvrage officiel, paru aux éditions 404, qui propose aux élèves de passer une année scolaire au cœur de l’univers fascinant du manga.

Lien Amazon