Astrid Veillon en dédicace à la Librairie Feuilles et Thés à St Chamas

Retenez bien cette date : le samedi 30 septembre 2023, la chaleureuse librairie Feuilles et Thés à St Chamas près de Salon de Provence accueille une star du grand et du petit écran : Astrid Veillon pour une séance de dédicaces. La charismatique actrice a obtenu tous les talents lorsque les bonnes fées se sont penchées sur son berceau à sa naissance ! Astrid Veillon est en effet non seulement une pure beauté et une actrice reconnue, mais aussi une talentueuse romancière, à la plume délicate. Ses livres : Neuf mois dans la vie d’une femme paru aux Editions Calmann-Lévy, La salle de bains paru aux Editions Arts et Comédie et Pourquoi nous ? paru chez Plon.

La librairie Feuilles et Thés à St Chamas est un lieu incontournable dans cette charmante petite ville située au bord de l’Etang de Berre. Christelle Avon, l’adorable libraire a su donner vie à ce commerce de proximité qui propose un concept original. Elle propose à ses client(e)s de passer un moment agréable, cocooning, dans un décor tout droit sorti d’un conte de fées. A l’entrée, des fauteuils en velours vous tendent les bras. Vous savourerez une panoplie de thés “Palais des thés” confortablement installé dans ce havre de paix et de culture. Contre le mur, une proposition impressionnante de livres neufs et d’occasion représente les coups de cœur de la propriétaire. Vous l’avez compris, Christelle fonctionne à l’émotion et au savoir-faire. Elle déniche pour vous LE livre qui va répondre à vos attentes, normal, elle les a tous lus ! Elle est donc d’un conseil sans faille, digne de confiance.

A l’occasion des trois ans de la librairie, Christelle a invité une romancière dont elle apprécie l’écriture et la personnalité. Qui de mieux que la célèbre artiste Astrid Veillon pour l’aider à souffler trois bougies qui symbolisent un travail acharné doublé d’un talent fou. Après la séance de dédicaces, la soirée se poursuivra avec le spectacle de Fab Troy, un humoriste à mourir de rire !

Les romans d’Astrid Veillon :

Après une jeunesse brûlée à mille expériences, après des années consacrées à l’écran et au Théâtre, Astrid Veillon à choisi de suspendre le temps pour un nouveau rôle, le rôle de sa vie, celui de mère. Elle se livre ici avec toutes les fragilités, ses fêlures, ses questionnements face à son métier, aux pressions du monde et à l’attente de l’enfant.

Neuf mois dans la vie d’une femme, le récit d’une grossesse singulière, comme l’est celle de chaque future maman. Un texte aiguisé, plein de dérision, de distance et d’humour, un regard lucide dans ses emportements comme dans ses moments de grâce. Un livre émouvant, drôle, passionné et passionnant.

Pourquoi nous ? :

Charly, navigateur épris d’aventure et de liberté, et Lucy, célèbre comédienne, ont tout pour être heureux. Chacun a trouvé en l’autre son double et s’autorise enfin à vivre pleinement. Jusqu’au jour où un drame vient briser la bulle de bonheur qu’ils ont construite autour de leur petit Léo…

Une relation mère-fils bouleversante et un lumineux roman d’amour, de tolérance et de résilience sur la fragilité de l’existence et l’importance de vivre le moment présent.

Quand le plus beau des cadeaux à faire à un enfant est de lui apprendre à aimer la vie envers et contre tout…

Un lumineux roman d’amour, de tolérance et de résilience sur la fragilité de la vie et l’importance de vivre à fond le moment présent.

Mon avis de lectrice sur Pourquoi nous ? :

Quelle découverte poignante et délicate que ce roman tout en nuances et fragilité. J’ai dévoré les pages de ce “page turner” comme on savoure son dessert préféré : avec gourmandise et impatience. En effet, la trame narrative enserre le lecteur dans un entonnoir à émotions dont il est impossible d’échapper. La surprise finale est totale, inattendue, incroyable ! C’est le genre de roman dont on ne sort pas indemne après l’avoir lu et surtout dont on se souvient très longtemps. N’hésitez pas à vous l’offrir et à l’offrir à une personne que vous aimez particulièrement. Venez donc le samedi 30 septembre de 14h30 à 17h30 partager un thé parfumé avec l’auteure qui vous dédicacera votre exemplaire. Des moments de grâce comme celui-ci sont rares, profitez-en !

Librairie Feuilles et Thés 52 rue Marceau Gauthier St Chamas