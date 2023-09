Lapérouse 64 – Ed. Glénat

Lapérouse 64 est un roman graphique de LF Bolée, Marie-Agnès Le Roux et Vincenzo Bizzari, paru aux éditions Glénat, en septembre 2023. Une bande dessinée entre réalité et fiction, qui propose de découvrir le mystère du naufrage de Lapérouse.

En mer, sur un petit bateau, deux hommes semblent discuter. Soudain, le navire explore, tout part en petits morceaux. Un peu plus loin, toujours en mer, un plongeur arrive vers un zodiac. Il affirme que c’est fait ! Dans le zodiac, un des deux hommes qui attend, affirme qu’il a vu et entendu. Le plongeur entre dans le zodiac, avant qu’il ne reparte. Il reçoit des instructions, il doit maintenant traverser la plage et aller vers la pinède. Quelqu’un devrait l’attendre avec tout le nécessaire. Un peu plus loin, un autre homme attend le capitaine. Il lui donne aussi des instructions. Une voiture est garée à la sortie du chemin, des affaires, pour sa couverture de « touriste » lui sont données. Le capitaine se retrouve dans la voiture, en route pour Paris. Plus tard, dans un appartement, le téléphone sonne. Le capitaine Guérin répond à l’amiral Janzac.

Le récit est assez dense et intéressant, invitant à suivre le capitaine Guérin, dans une mission surprenante. En effet, François Guérin est un nageur de combat, qui va devoir aller à l’autre bout du monde pour une nouvelle mission. Il va falloir retrouver un navire français, une épave de bientôt 200 ans, pour percer le mystère autour de Vanikoro et la légende autour de Lapérouse. Les différents personnages se mettent rapidement en place, dans cette bande dessinée plutôt bien découpée. Les tensions, la météo, la pression, l’ivresse de la découverte rythment le récit, tenté d’un brin de romance. Inspiré des missions d’exploration menées dans les années 1960, le roman graphique remet au goût du jour le naufrage le plus célèbre de la marine française. une belle aventure humaine, qui se retrouve aussi dans le dessin. Le graphisme est plutôt rond, avec des personnages expressifs et quelques jolies planches.

Lapérouse 64 est un roman graphique, inspiré de faits réels, des éditions Glénat. Un ouvrage qui propose, entre histoire et fiction, de plonger dans les eaux dangereuses du Pacifique sud, pour tenter de retrouver une épave jusqu’ici disparue mystérieusement…

Lien Amazon