Morgane Moncomble clôture sa saga avec Un Été pour te Retrouver

“Un Été pour te Retrouver” de Morgane Moncomble clôture parfaitement la saga Seasons. Ce roman vous emporte dans une magnifique histoire au rythme flegmatique et lascif. Une lecture qui apporte chaleur et volupté, à l’image de l’été qui arrive.

Résumé

Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu’il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c’est lui : Andréa Moretti. Son premier amour. L’homme qu’elle n’arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui,

Andréa refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit : avoir laissé échapper l’unique femme qu’il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d’un road trip en Toscane. Son seul regret, c’est elle : Jasmine Pham. Son ex. Celle qui lui a brisé le cœur il y a deux ans.

En dépit de la rancœur , l’amour n’a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance… mais n’est-il pas déjà trop tard ?

À propos du livre

“Un Été pour te Retrouver” de Morgane Moncomble est disponible en librairie depuis le 19 Juin dernier. Publié aux éditions Hugo New Romance, c’est le quatrième et dernier tome de la saga “Seasons”. Le premier tome, “Un Automne pour te Pardonner” était un beau coup de cœur. Le deuxième était une véritable maestria. Le troisième tome fut une superbe lecture à l’orée du Printemps. Ce dernier tome est le point final d’une magnifique symphonie de laquelle on ne ressort pas indemne. Parfait pour l’été, il vous emmène en voyage au travers de l’Italie en abordant des sujets sensibles avec brio.

La recette (plus si) secrète de Morgane Moncomble

Morgane Moncomble n’en est plus à son coup d’essai. Elle a un style bien à elle, une “patte” d’autrice, une signature qu’on lui reconnaît. Quand on ouvre un de ses romans, on sait qu’on va retrouver tous les ingrédients de sa recette secrète, et “Un été pour te retrouver” n’a pas fait exception.

En effet, on retrouve d’abord la sublime écriture de l’autrice. Certaines phrases sont si belles et bien tournées qu’elles s’ancrent en nous de manière indélébile. On fait aussi connaissance, comme d’habitude, avec des personnages attachants (pour la plupart) et réalistes. D’ailleurs, “Un été pour te pardonner” représente pour moi le roman le plus réaliste que l’autrice ait pu écrire à ce jour. Sa manière de traiter le sujet de l’amour et de toutes les étapes et réflexions qui l’entourent mettent à nu des sentiments parfois acerbes mais humains. Elle évoque les malentendus, les colères, les conflits de valeurs, les erreurs, la tristesse et le regret sans vernir le tout ni d’une surcharge de pathos ni d’une légèreté édulcorée. Et c’est justement ce qui fait qu’on a tant de mal à se séparer de ses personnages.

Dans ce roman, Morgane Moncomble n’hésite pas à défier les codes de la romance et ose prendre des risques. À mon sens, elle aurait eu tort de s’en priver lorsqu’on voit la pépite qui en découle. Loin de choisir la facilité, elle fait confiance à ses lecteur·ices pour savoir lire entre les lignes et s’ouvrir à de nouvelles possibilités. Et tant pis pour celleux qui ne sauront pas apprécier cette histoire qui se démarque de l’océan romanesque existant.

Des sujets toujours plus importants, et rares

Comme dit plus haut, lorsqu’on ouvre un roman de Morgane Moncomble, on sait qu’on y retrouvera toujours un message fort et souvent universel. Un message qui résonne avec les problématiques actuelles de notre société et qui questionne les représentations personnelles. “Un été pour te retrouver” ne déroge pas à la règle. Plus encore, ce dernier tome sonne comme une remise en question des relations amoureuses, amicales, et de tout ce qu’elles impliquent. Elle aborde des sujets que l’on voit peu en New Romance, et le fait avec une maîtrise exceptionnelle.

Difficile de détailler la nécessité et l’universalité des sujets abordés dans ce quatrième tome sans dévoiler le cœur de l’intrigue. “Un été pour te retrouver” est défini comme un “ovni” par Morgane Moncomble elle-même. Il me semblerait injuste de retirer aux futur·es lecteur·ices de ce joyau de la romance l’opportunité de se laisser surprendre et emporter par le chemin pris par l’autrice. Elle-même à la fin du livre demande expressément aux personnes parlant de ce livre d’en dévoiler le moins possible. Mais ce que je peux vous assurer, c’est qu’au-delà de voyager en Italie, c’est au cœur de vous-même que vous allez naviguer.

Une autrice qui ose, et redéfinit les codes de la New Romance

Si vous vous attendez à une promenade de santé lors de votre lecture de “Un été pour te retrouver”, vous risquez d’être fortement bousculé·e. Dans le dernier tome de sa saga Seasons, Morgane Moncomble prend un tournant serré pour oser casser les codes. Avec sa personnalité bienveillante et sa voix toute douce, difficile d’imaginer qu’elle est un véritable marteau venant briser le miroir lisse de la New Romance. Durant toute ma lecture, mes émotions étaient en roue libre sur un grand huit. J’avais peur de certaines directions que prenait l’autrice et avais la sensation de la voir vaciller dangereusement sur une poutre. Pourtant, systématiquement, je réalisais ensuite que tout faisait partie d’une figure qu’elle exécutait avec prouesse.

“Un été pour te retrouver” pourrait être qualifié de parfaitement imparfait. Ou d’imparfaitement parfait. L’universalité des messages qui y sont transmis en font un roman auquel il est extrêmement facile de s’identifier. J’ai fait énormément de parallèles avec mon propre cheminement sur différents sujets durant ma lecture. En réalité, ce roman peut presque apparaître comme une catharsis si on le lit au bon moment (ce qui fut le cas pour moi).

En bref

À l’aube des Jeux Olympiques, Morgane Moncomble est incontestablement la grande gagnante de la médaille d’Or de la romance. “Un été pour te retrouver” représente le dernier mouvement d’une routine de 4 romans parfaitement exécutée. C’est maintenant à vous de jouer pour ordonner sur le podium vos couples préférés !