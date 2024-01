Coup de coeur : Un Hiver pour te Résister, de Morgane Moncomble

“Un hiver pour te résister” de Morgane Moncomble est l’introduction romantique parfaite des JO 2024. Mettant en scène deux étoiles du patinage artistique, on les suit dans leur quête de la médaille d’or. Et bien sûr, l’amour s’en mêle…

Résumé

Star montante du patinage artistique, Lily n’a qu’un seul objectif : remporter la médaille d’or au Championnat Mondial. Lorsqu’elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c’est lui : Orion Williams. L’homme qu’elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre…

Champion maudit, Orion ne rêve que d’une chose : arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu’elle finisse comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c’est elle : Lily Pham. La femme avec qui il doit cohabiter pour les quatre prochains mois… Malgré leurs débuts houleux, c’est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place. Mais à quel prix ?

À propos du livre

“Un Hiver pour te Résister” de Morgane Moncomble est à retrouver dès aujourd’hui en librairie. Publié aux éditions Hugo New Romance, c’est le deuxième tome de la dernière saga de l’autrice “Seasons”. Le premier tome, “Un Automne pour te Pardonner” était un beau coup de coeur, et ce deuxième tome a pris la même voie.

Mon avis

Dans “Un Hiver pour te Résister”, on pénètre l’univers du patinage artistique, aux côtés de Lily et Orion. Très différent du premier tome avec son enquête en fond de trame, ce roman met en avant la quête de la réussite. En effet, Lily ne vit que pour décrocher la médaille d’or aux championnats du monde. Elle vit patinage, respire patinage, mange (quand elle y pense) patinage… Elle passe ses journées à s’entraîner sur la glace, occultant toute vie sociale et tout plaisir. Le seul chemin qui lui semble possible : s’octroyer l’entraîneur d’Orion, la légende du patinage artistique. Mais l’entraîneur d’Orion fait encore mieux : ces deux-là vont patiner ensemble. Lily étant la plus grande fan de ce patineur, l’idée semble idéale. Mais c’est sans compter sur les démons contre lesquels se bat Orion. Et ce qui devait être le plan parfait, se transforme rapidement en véritable enfer.

Les sujets abordés dans “Un Hiver pour te Résister” ne sont pas simples. L’autrice aborde la passion dévorante, le handicap, l’anxiété et le danger avec finesse et beaucoup de justesse. La persévérance à toute épreuve de Lily est admirable et dépeint un personnage avec une force mentale inspirante. Quant à Orion, c’est un personnage torturé d’une infinie douceur dont j’ai adoré tomber amoureuse. Les émotions que ces deux-là m’ont fait ressentir resteront toujours gravées en moi.

Adorant le patinage artistique, c’était un coup de coeur d’avance servi sur un plateau d’argent. L’univers de fond m’a fait rêver du début à la fin de ma lecture que j’aurai aimé ne jamais voir se terminer.

Mon seul regret réside dans la playlist que j’ai trouvée moins percutante qu’à l’accoutumée. Il faut dire qu’elle nous a habitué à des sélections très puissantes et émouvantes. Toutefois, la douceur de la playlist correspond assez bien à l’ambiance de “Un Hiver pour te Résister” et saura ravir une majorité d’oreilles.

Le meilleur roman de Morgane Moncombe

J’ai rencontré Morgane Moncomble à son tout premier festival New Romance. Elle n’en était qu’à ses balbutiements, présentant timidement en avant-première ses #Violan aux lecteurices. Aujourd’hui, elle a 10 romans à son actif, ainsi que 2 nouvelles et un roman graphique.

J’ai lu (presque) tout ses romans à leur sortie. J’ai vu son évolution, de ses romances douces et pures aux touches d’humour, à des sujets plus profonds. Et, récemment, à des romances bien plus adultes et matures, dans tous les sens du terme. “Un Automne pour te Pardonner” était déjà un de ses meilleurs, ayant pris un tournant inédit. Mais “Un Hiver pour te Résister” est la maestria de l’autrice qui présente son meilleur roman écrit à ce jour.

En bref

En résumé, “Un Hiver pour te Résister” est une magnifique romance mettant en avant des sujets importants. L’ambiance du patinage artistique est une parfaite introduction aux JO 2024 et offre une trame de fond magnifique. Une fois de plus, Morgane Moncomble sait trouver les mots parfaits pour délivrer une romance touchante, émouvante, et renversante.