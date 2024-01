La sagesse des mythes, contes et légendes – Carmen

Carmen est un nouveau titre de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat, paru en novembre 2023. Une bande dessinée, de Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Gianenrico Bonacorsi, qui présente le chef-d’œuvre de Prosper Mérimée révélant la passion fatale.

Cordoue, 1830, dans les geôles, un brigadier s’avance vers une cellule. Il explique à José que c’est l’heure, et qu’il faut qu’il se lève, car l’échafaud l’attend ! A la manufacture de tabac de Séville, des années plus tôt, une belle jeune femme s’approche d’un brigadier. Elle le titille, le cherche le taquine, avant de lui jeter sa fille au visage et de s’en aller. Elle arrive dans la fabrique de tabac et écoute ses collègues. L’une d’elles explique que bientôt elle aura assez d’argent et pourra enfin s’acheter un âne. Carmen, avec un air mauvais, se moque. Elle réplique que sa collègue devrait avoir assez de son balai pour se déplacer, en la traitant de sorcière ! La femme répond qu’elle ne s’y connaît pas autant que la bohémienne, en balai et qu’elle n’a pas l’honneur d’être la filleule de Satan. Une dispute éclate, Carmen prend un couteau…

Le récit est intéressant et captivant, proposant de découvrir ou redécouvrir une histoire de passion fatale. Une nouvelle qui raconte l’amour fou d’un Basque, pour une enfant de bohème, sans patrie ni attaches. Un amour dévorant, qui va le pousser doucement vers l’abîme, la jalousie, la passion, la tuerie. Entre liberté et attache, la jeune femme se présente manipulatrice et vénéneuse, aux dépens de ce jeune homme qui était pourtant promis à un bel avenir. La bande dessinée reste bien rythmée, présentant cet amour passionnel, qui semble à sens unique, une passion dévorante et malsaine. Le personnage de Carmen se trouve trouble, fascinant et complexe, difficile à suivre… L’ouvrage se complète par un cahier documenté et illustré, pour mieux comprendre l’œuvre et ce qu’elle a pu inspirer. Le dessin reste plaisant, dans l’ensemble travaillé et efficace.

Carmen vient compléter la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un album intéressant et captivant, qui présente l’œuvre de Prosper Mérimée, la femme fatale, la folie de l’amour-passion, le chaos des sentiments, la jalousie…

