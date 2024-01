Depuis que le monde a été touché par un mystérieux virus nommé « Morpheus », les humains ne sont réveillés que quelques heures par jour. Cette hypersomnie a provoqué un changement radical. Plongeant la population dans la plus grande anarchie et scindant les capitales, en cité indépendante. Juliette, chasseuse de primes, vivote de missions périlleuses, plutôt bien payées pour survivre avec sa fille.

Lors d’un nouveau contrat, elle doit accompagner un professeur qui détient peut-être le remède à cette crise.

Un road-trip post-apocalyptique haletant, dont le vaccin attise toutes les convoitises des plus grands !!!

À découvrir le 3 janvier 2024 aux Éditions Les Humanoïdes Associés.

Le décor :

Cité indépendante de Prague. Ère Morpheus…

Dans son appartement, Juliette observe médusée le réparateur de son bot nourrice. Il semblerait que la pièce à changer ait un prix plus qu’élevé. Le prix d’un loyer dans ce petit appartement où elle vit avec sa fille par exemple. Depuis que le virus a touché la planète, sa fille n’a que 2 h de réveil par jour. Tandis que Juliette, pour contrer ce mal, a un bon remède. Une drogue qui lui permet de rester éveillée plus longtemps. Mais qui risque de lui griller les neurones !!!

Soudain, le haut-parleur de la centrale des chasseurs se met à balbutier. Une mission prioritaire à 1000 Units cash !! Quelle aubaine pour la chasseuse de primes. Elle accepte rapidement le contrat, paie le réparateur et confie sa fille au bot dont le module linguistique est flambant neuf.

Elle peut, à présent, rejoindre les autres chasseurs de primes, déjà campés en poste d’observation sur le toit d’un immeuble. Apparemment, des « trolls », comme ils les appellent, vont tenter une action sur le labo de recherches génétiques du Professeur Ivanov. Le même mec qui a « presque » trouvé le vaccin contre ce p——n de virus.

Un espoir immense dans le cœur de Juliette qui ne supporte pas que sa fille ne puisse pas « vivre » normalement comme toutes les gamines de son âge, avant la catastrophe. Son sang ne fait qu’un tour, elle veut intervenir malgré les brimades de la centrale qui connaît ses méthodes bien trop expéditives !!!

Pourtant, elle fonce dans le tas sans réfléchir, ce qui va lui permettre de rencontrer celui dont elle a besoin… Mais également des ennemis rancuniers qui vont la poursuivre dans un road-trip pour sauver l’humanité…

Le point sur le comics

Un one-shot sci-fi/post-apo, aux Éditions Les Humanoïdes Associés, dont le scénario nerveux de Yann Bécu nous tient en haleine du début à la fin. Adaptation graphique différente de son roman « Les bras de Morphée », bien que le sujet général soit le même. Ici, c’est une protagoniste, et pas un narrateur qui prend forme sous les crayons de Francesco Trifogli et les couleurs d’Axel Gonzalbo. De quoi découvrir les richesses architecturales, et les reproductions fidèles de Prague, et de toute cette vision post-apocalyptique de l’Europe traversée au fil de ce périple.

Le scénario prend d’une part, un relief affectif avec cette chasseuse de primes voulant sauver la chair de sa chair avant tout. Et retrouver un mari perdu dans cette situation sibylline. Bien que celle-ci soit assez « brute de décoffrage », sans limites, accompagnée de son bot qui donne un côté ironique à la situation, car c’est le seul à rester éveillé sans restrictions !​ Protecteur de sa fille qu’il transporte.

De l’autre, Morpheus se transforme en un road-trip plein d’action, avec des dangers constants et une course contre la montre pour sauver l’humanité. Le contexte « état » se disputant politiquement et jalousement un remède, retardant donc son éradication !!

La conclusion :

Pas le temps de poser ses fesses sur un canapé, que la lecture est déjà terminée !! On happe Morpheus aux Éditions Les humanoïdes Associés, en une fraction de minutes. Les auteurs nous embarquent dans un sprint infernal ! Il faut éviter explosions, multiples traqueurs, dans ce thriller haletant. Et arriver à temps à destination !!! Ne vous asseyez surtout pas pour le lire. Courez pour ne pas subir les foudres vengeresses de vos assaillants, et pensez d’abord à vous sauvez-vous, dans cette anarchie !!!