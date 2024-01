Lush – Des soins réconfort hyper sensoriels, on adore !

Le marathon des fêtes est terminé les amis ! Il est désormais temps de prendre du temps pour soi en s’offrant quelques minutes de détente avec des soins appropriés. Et c’est Lush que nous avions envie de vous suggérer, pour la sensorialité de ses produits toujours plus funs et gourmands, on les adore !

Lush – Une douce parenthèse olfactive

Lush fait partie de nos marques favorites à la rédaction pour son éthique, sa détermination à proposer des soins sur mesure aux ingrédients propres, et bien sûr cette folie de créativité qui la caractérise tant. Lush, c’est un peu une révolution cosmétique, puisque chaque produit est inventé et fabriqué à la main dans leurs nombreuses manufactures. Et pour en faire profiter le grand public, la marque livre ses soins en boutique ou sites de vente par correspondance. Le but ultime étant de choisir minutieusement les ingrédients afin de protéger et sauver la planète. Et pour rester dans cette logique, les produits sont sans emballage, frais et auto-conservés, non-testés sur les animaux, en grande partie vegan et sans paraben.

Lush – Célèbre 2024 en beauté !

Pour tout vous dire, nous avons eu le plaisir de tester quelques nouveaux soins/produits Lush entre Noël et Jour de l’An. Au programme, des bombes de bain aux formes adorables et pile dans le thème : un Père Noël, un Bonhomme en pain d’épices qui diffuse une odeur de gingembre absolument dingue… Sans oublier, une canne à sucre gourmande, un pudding parfumé aux amandes et notre préféré, le « Cinnamon roll » avec sa délicieuse odeur de cannelle et ses paillettes lorsqu’elle se diffuse dans le bain. Magique !

Les bombes de bain citées : « Magical Santa », « Snowy », « Catch me if you can », « Wishing lamp », « Lump of coal », « Sweet Pudding », « Candy Cane » et « Cinnamon roll ».

Noël est certes terminé, mais bonne nouvelle, ce sont les Lush Days (tout à -50 %) en ce moment sur le site officiel ! Cela veut dire que vous pourrez retrouver quelques coffrets proposés à l’occasion des fêtes. Pour se faire plaisir ou à offrir, foncez, vous verrez, ils sont super !

Welcome aux créatures fantastiques

Lush ne cesse de faire preuve de créativité pour nous embarquer dans des univers différents. Et il y a fort à parier que vous allez adorer prendre votre bain avec un adorable pingouin senteur citron/bergamote, un dragon hyper vitaminé ou encore un ourson aux senteurs atypiques de beurre de cacao/Ylang-Ylang.

Les bombes de bain citées : « Penguin », « Snow Dragon » et « Butter Bear ».

Des soins pour le visage et le corps

Lush propose également des soins pour le visage/corps/cheveux : des savons, des masques, des exfoliants, des beurres et crèmes corporels, et même du parfum. Nous avons pu en tester quelques-uns et nous avons été agréablement surpris par la sensorialité, qui est encore et toujours au rendez-vous. Pas d’inquiétude pour ceux qui préfèrent les odeurs discrètes, des produits hyper sympas sont aussi au catalogue.

Nos coups de cœur : le baume nettoyant « Sleepy Face » à base d’huiles et de beurre naturel, et les festifs masques visage « Snow Man » et « Father Christmas » en forme de Père Noël.

Pour découvrir tous les produits dans cette catégorie, rendez-vous ICI.

Du rose, encore du rose, toujours du rose

Lush propose la collection « Snow Fairy » avec une omniprésence de rose pour chaque produit. Une collection très sympa, que l’on remarque forcément. Elle a un petit côté féerique qui fait penser aux fêtes de fin d’année. Parmi les références à découvrir sans plus tarder, il y a le gel douche à l’odeur addictive, la crème pour le corps du même parfum, le savon, le spray corporel, et une bougie absolument dingue… Ingrédients : Avoine, amande, jojoba, cacao…

Vous l’aurez compris, Lush ne manque pas d’imagination pour continuer de surprendre ses clients autour de collections inédites. Elle fait d’ailleurs partie de celles qui nous surprennent le plus, car elle fait en sorte de répondre aux goûts de chacun notamment en termes d’odeur, de texture et de sensation sur la peau.

Si vous ne connaissez pas encore Lush, ce qui serait surprenant, rendez-vous sur le site officiel ou dans une de leurs boutiques. Facile à trouver, il vous suffit de suivre l’odeur délicieuse qui s’en dégage, un délice !