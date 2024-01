Second tome de ce shojo intrigant, basé sur le harcèlement et l’échange de personnalité.

Publié aux Éditions Glénat Manga le 03 janvier 2024 .(+14)

Le décor :

Une chambre en désordre…

Un jeune homme est appuyé sur un des murs, assis par terre. Il semblerait qu’il se soit poignardé. Pourtant, il est bel et bien en vie, et, pas exactement qui il souhaiterait être. C’est Sakura !! Elle a réussi à réaliser son souhait. Elle est passée dans le corps de cet inconnu qu’elle dévisage devant le miroir…

De son côté, Aoi se démène pour comprendre les cours qui lui sont prodigués au lycée. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il est obligé de suivre la vie de celle qu’il « habite ». Même s’il était un adulte avant, dans le corps de cette jeune lycéenne, il a tout de même du mal à suivre. Il faut dire qu’il a quitté l’école très tôt, et ce programme reste quelque chose qu’il n’a jamais vu.

Mais, soudain, un téléphone retentit. Le professeur est en rage, ainsi que la plupart des étudiants qui incriminent directement cette « pauvre Sakura ». Mais la situation n’est pas aussi critique que ce qu’Aoi a vécu en étant lycéen. Pour lui, c’était un véritable enfer, il était seul abandonné de tous. À présent, dans le corps de Sakura, il peut compter sur le soutien de Minazuki, qui reste la seule personne de confiance qui connaît son secret.

Celui-ci se dénonce d’ailleurs, pour éviter le mépris des autres vis​-à-vis d’Aoi.

Pas-à-pas, Aoi apprend à vivre comme Sakura. Ce n’est sans compter, l’irruption dans sa « nouvelle » vie, de Yume, et de cet étrange nouvel agent d’entretien …

Le point sur le manga :

Les choses se compliquent pour le protagoniste principal, et d’autres éléments viennent perturber son « adaptation ». Akaza Samamiya continue ce second tome de Mr Mallow Blue aux Éditions Glénat Manga, en insérant de nouveaux personnages, dont on découvre le passé. Elle tisse une toile de différents destins, dont la rencontre va tôt ou tard imploser !!!

Tout ceci rajoute un peu plus de suspense, quant aux rapports ambigus et ambivalents, entre les différents personnages. Accentué par la finesse de son graphisme, et ses regards qu’elle souligne avec intensité, la jalousie, l’envie, et les rapports de force s’imprègnent sur chaque page. Les regards trahissent les personnalités, envoûtent totalement leur « proie ». Et le changement de personnalité flagrant des personnages dénote avec ce qu’il pensait renvoyer comme image d’eux-mêmes. Chacun apprivoise son nouveau corps, tandis que des liens affectifs rassurants continuent de se nouer, la menace des intentions de la « véritable » Sakura sont enfin dévoilées…

La conclusion :

On attendait ce second tome de Mr Mallow Blue avec impatience, afin de voir si la tournure des événements prenait le bon chemin !! (enfin, je veux dire, celui que j’attendais !!) Et c’est avec plaisir que l’on constate que la mangaka étoffe son récit d’une ambiance où la tension se fait ressentir. L’édition chez Glénat Manga, est une nouvelle fois soignée avec ces couleurs, et ce calque comme un voile sur les personnages !! Un « Your name » qui tourne au récit bien sombre, psychologiquement ambigu, et « thrilleusement » angoissant . Plus qu’à attendre le prochain tome !!