Urbance, un global manga anticipatif mixant les codes de culture urbaine soutenu par un univers musical et social proche des gangs new-yorkais !! À retrouver le 5 janvier 24, chez Ankama – (Prix de lancement : 5 euros) ! Série en 4 tomes (+16)

Le speech:

En 2025, l’apparition d’un virus mortel sur Neopolis, oblige la population à se scinder en deux groupes pour survivre. D’un côté du mur, les hommes. De l’autre les femmes. Car, le virus E-I ne tue que ceux qui s’adonnent au plaisir de la chair. Et se retrouve malheureusement dans chaque cellule de tout être vivant, même les nouvelles souches​, produites in vitro, par la société COEVO afin d’enrayer la disparition des populations.

Des années plus tard, les « enfants de la contagion » élevés dans la haine les uns des autres, pour contenir la contagion, découvrent une nouvelle drogue simulant l’orgasme, que les filles ont bien décidé de s’approprier !!!

Le décor :

Un mec sur les toits de Junk Town…

Kenzell étouffe dans cette jungle urbaine bien trop restreinte, sur cette île nommée Neopolis. Il rêve d’évasion, de liberté. Briser et passer ce foutu mur ancestral censé le protéger, lui et les autres gangs d’hommes, de ce putain de virus. Sur les toits, il observe les buildings à perte de vue, le mur, et puis la mer. Heureusement, grâce à sa musique, il parvient à tenir le coup pour continuer. Et, à sa grande surprise, son pote lui apprend que ce soir, il a été choisi pour donner le show dans l’Urbance, le plus grand club de Junk Town !

De l’autre côté du mur…

Pendant que Kenzell rêve d’une vie meilleure, du côté des filles, une nouvelle venue fait son apparition. Gentiment déposée par la société COEVO, cette nouvelle recrue, Lesya F0252, tente de se faire une place dans un gang au moyen de ses poings !! Elle est très vite remarquée par une des boss des Deadly Eve, et invitée à les rejoindre.

Tout par en vrille le jour où, l’annonce d’une nouvelle drogue, la N-dorphin est mise sur le marché. De l’autre côté du mur, les filles doivent infiltrer en toute discrétion le camp adverse pour s’en procurer. Lesya est immédiatement choisie pour prouver sa loyauté !!!!!

Le point sur le manga :

Bienvenue dans un univers aux racines hip-hop, inspiré des gangs de quartiers, du cinéma sci-fi dystopique, de l’actualité et de culture sociale !!! On plonge dans un univers suffocant, virulent, où amour et pulsions sont proscrits, et où les enfants naissent dans des éprouvettes pour être balancés dans un camp où un autre selon leur sexe, après avoir été conditionnés par une mystérieuse société.

Comme dans toute communauté dystopique, la mise en place d’une échelle sociale apparaît comme une évidence. Certains règnent, d’autres font « fonctionner » les rouages. Tandis que les éléments dissidents apparaissent et se posent de bonnes questions. Le lecteur est invité à décortiquer ce premier opus d’Urbance chez Ankama, que Joel Dos Reis Viegas scinde en chapitres. Il nous plonge du passé au présent, et nous fait « voyager » d’un camp à l’autre. On rencontre les personnages, à la “fureur de vivre”, grâce à son style graphique ethnique, et ses plans merveilleusement cinématographiques. Puis l’architecture de son scénario, qui nous amène à une énigme vitale avec cette curieuse société COEVO…

La conclusion :

Après sa série animée produite par Steambot, l’auteur choisit le manga pour exprimer son art ! Et quel mélange de style : on passe d’un univers « gangsta », à une block party phénoménale au rythme qui transcende les pages grâce aux « urban graphismes » de l’auteur. Les références sont tellement nombreuses, historiques et puissantes qu’on ne peut que saluer ce mix anticipatif pour Urbance. La prochaine étape vitale sera (je pense !) : s’unir, découvrir la vérité et risquer de se détruire ou se détruire instantanément ?! Là résidera la question dans le prochain tome à paraître chez Ankama !!!