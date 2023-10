Mr Mallow Blue – Troubles dissociatifs physiques ! – Éditions Glénat Manga

Partagez





Et si on vous donnait une sorte d’ambivalence, et que vous passiez de Shizuki, jeune homme traumatisé par la vie et les déceptions au collège. À Mallow Blue, jeune femme brisée rencontrant l’amour… Une belle opportunité n’est ce pas ? Seul problème : il vous faut mourir pour changer de corps !!!!…

Mr Mallow Blue, un shojo sombre au récit fantastique qui vous entraîne vers un possible salut, grâce à une sorte de trouble dissociatif plus que psychologique !!! (+14)

Le décor :

Un appartement ….

Les rideaux sont tirés. Pourtant, il a l’air de faire beau dehors. Mais Shizuki préfère rester allongé sur son lit, et ne pas bouger. Cela fait 7 ans à présent qu’il habite là, dans une solitude totale. Et cela fait aussi bien longtemps que son cœur est brisé en mille morceaux. Que sa vie est une dérive physique et psychologique sans fin.

Les détritus jonchent le seul. Heureusement, lorsqu’il constate tout ce bazar dans son appartement, une coupure de journal vient lui donner un électrochoc. Il est écrit « Mort dans la solitude »… Non. Il refuse, mais surtout, il ne veut causer aucun tort à son propriétaire si gentil. Shizuki se lève et commence à ranger.

Et c’est justement son propriétaire qui vient sonner à sa porte pour lui faire signer un mandat cash, et lui proposer de faire un travail pour lui. Ce qu’il accepte avec plaisir, mais sous conditions. Télétravailler pour ne pas sortir de son « tombeau ». Pourtant, il lui manque quelques sacs-poubelles pour finir son nettoyage. Il est forcé d’aller jusqu’à la supérette.

C’est une rencontre du passé qui va faire remonter chez lui tous les traumatismes subis pendant son adolescence au collège puis au lycée. Et, finalement, le pousser jusqu’à la pire des décisions : mettre fin à ses jours.

Lui, qui croyait être libéré de ce monde qu’il exècre, se réveille dans le corps d’une jeune femme aux cheveux aux couleurs de l’aube. Un dégradé de mauve et de bleu qui lui vaut le surnom de Mallow Blue.

Le point sur le manga :

« Je resterais coincé dans ce monde à tout jamais. »

… Mûre réflexion du protagoniste principal d’Akaza Samamiya. Mr Mallow Blue, aux Éditions Glénat Manga débute très franchement sur une tonalité « dépressive » et sombre. Un jeune homme, harcelé au collège, pense avoir trouvé un « ami » qui le trahit impunément. Un acte qui définit toute la continuité de sa vie. Son manque de confiance en lui, ce penchant pour la mélancolie. Le spleen baudelairien, à la fois beau et triste, que la mangaka exploite à merveille avec ces tons d’aube nouvelle.

Elle fait un parallèle parfait pour son récit, avec ce jeune homme plongé dans la nuit. Ne pouvant exprimer son désarroi, ses peurs. Que l’échange de corps et de genre, transforme en une sorte d’aube salvatrice et d’ensoleillement. Que ce soit pour ses sentiments, ou la facilité de les exprimer en tant que femme !!! Tout le thème principal du manga devient d’une délicatesse et d’une puissance extrême, avec cette nouvelle vie dans ce nouveau corps.

Mais aussi, reste inquiétant, avec cette épée de Damoclès qui plane, lancinante, tout au long du scénario : qu’est devenu la personne dont il a pris le corps ??!!!!!

La conclusion :

Un premier tome que l’on ressent déjà par cette belle édition de Glénat Manga : Une cover toute douce avec de la substance, un calque comme un voile sur le visage de cette jeune fille. Et que les graphismes et le scénario d’Akaza Samamiya comble de profondeur et de finesse. Mr Mallow Blue nous raconte, avec ambiguïté, un trouble dissociatif qui, avec un peu de fantastique se transforme en un échange de corps, pour un partage de tout ce qui fait la sensibilité homme/femme.

Une belle idée superbement illustrée !