Don Juan – L’abuseur de Séville

Don Juan est un diptyque de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un premier tome intitulé L’abuseur de Séville, paru en septembre 2023, de Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Diego Oddi, qui vient présenter le personnage complexe et perfide de Don Juan.

Un homme et une femme viennent de faire l’amour. Isabella se confie à Octavio. Elle a attendu si longtemps qu’ils soient enfin ensemble ! L’homme lui répond qu’il a, lui aussi, beaucoup œuvré à leurs retrouvailles. Isabella rappelle qu’il ne faut pas qu’ils se fassent remarquer. Les amants ne doivent pas s’éterniser. Elle ne veut pas que son amant se fasse remarquer, et fait remarquer qu’il vaut mieux éviter de prendre ce risque. Aussi, elle décide de le guider vers une sortie discrète. Les deux amants se rhabillent, tandis que l’homme affirme que bientôt ils n’auront plus à se cacher. Il veut qu’ils s’unissent dans le doux consentement du mariage. Isabella se réjouit de ces paroles, elle espère que ces promesses deviennent réalité ! Alors qu’ils sortent de la chambre, et que l’homme prend les mains d’Isabella, cette dernière grimace et recule. L’homme s’inquiète, tandis qu’Isabella cherche le flambeau.

La jeune femme s’aperçoit alors qu’elle ne vient pas de passer une partie de la nuit avec son aimé, mais un imposteur ! Un infâme subterfuge qui va mettre pas mal de monde dans l’embarras, tandis que Don Juan fuit vers l’Espagne. La bande dessinée revient sur la figurine de Don Juan, qui a traversé des siècles et inspiré plusieurs artistes, de Molière à Richard Strauss, en passant par Mozart, ou encore Pouchkine, entre autres. Le mythe renaît ainsi, dans ce premier tome bien rythmé, plaisant à découvrir, présentant un personnage complexe et perfide. En effet, l’homme s’amuse et se moque de tout, tant de la famille, que de l’honneur ou de la mort et la sentence divine. Le séducteur, sans scrupules, reste en quête d’aventures amoureuses, quitte à tromper femmes et hommes. Le dessin reste agréable, avec un trait moderne et fin, ainsi que des personnages expressifs.

Don Juan – L’abuseur de Séville est le premier tome d’un diptyque de la collection La sagesse des mythes, contes et légendes, des éditions Glénat. Un album captivant et intéressant, qui présente un personnage complexe et perfide, qui s’amuse de l’amour, de la bienséance, de l’estime, du déshonneur…

Lien Amazon