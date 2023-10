Ma première peinture magique – Halloween

La collection ludique Ma première peinture magique, des éditions Usborne se complète, avec le titre Halloween, paru en septembre 2023. Une activité simple, avec ce cahier souple et un pinceau, où il suffira seulement d’un peu d’eau pour mettre en couleur les jolis dessins !

En effet, le cahier souple est idéal pour une découverte de la peinture, pour les jeunes enfants, à partir de 5 ans. Inclus dans la couverture, le pinceau est facilement à retirer et à manier. Il suffit d’un peu d’eau, sur les poils du pinceau, pour que celui-ci puisse passer sur les images et motifs, afin de laisser apparaître les couleurs. Il est également indiqué, sur la première page, qu’un volet, au dos du cahier, empêche la peinture de traverser les feuilles et de ne pas tâcher les pages suivantes. La première page présente une sorcière sur son balai ! Un personnage incontournable, pour la fête d’Halloween, que les enfants aiment toujours à retrouver.

L’activité est simple et plaisante, elle ne nécessite pas beaucoup de matériel, seulement d’un peu d’eau. En effet, le cahier possède un pinceau, pratique et facile à emporter. Sur la première page, les instructions restent simples à suivre, pour réaliser parfaitement l’activité suggérée. L’univers d’Halloween, d’actualité, va plaire aux enfants qui vont pouvoir mettre en couleur toutes les belles illustrations. Une citrouille, une sorcière, un chat de sorcier, des potions empoisonnées, une chauve-souris, un chaudron, un crapaud sont, entre autres, à retrouver. A chaque illustration, comme un imagier, une phrase courte vient présenter l’image. Les enfants vont ainsi pouvoir, tout en s’amusant, enrichir leur vocabulaire. Le dessin reste rond et très doux, amusant. Les couleurs qui apparaissent sont plaisantes, harmonieuses et offrent un bel univers magique à découvrir !

Halloween est un nouveau titre de la collection Ma première peinture magique, des éditions Usborne. Un cahier souple, avec un pinceau inclus, qui propose une activité simple et ludique. Le développement de la gestuelle et le vocabulaire vont être travaillés, dans ce loisir créatif complet et fabuleux !

