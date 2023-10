TEST : La friteuse à air Cosori Dual Blaze Chef édition

Boom ! Vous l’avez sans doute déjà vu ou entendu, la friteuse à air de Cosori est LA petite révolution du monde culinaire moderne. Fini les aliments gorgés d’huile, bienvenue à une cuisine saine, raffinée et tellement intuitive ! J’ai eu le plaisir de la tester et j’avoue que je ne m’en passerais plus. Allez je vous en dis plus.

Vous cherchez un allié dans votre cuisine ? Vous l’avez trouvé ! La friteuse à air Cosori est bien plus qu’un simple appareil. C’est une invitation à la découverte, à l’expérimentation et bien sûr, à la dégustation.

Pourquoi j’adore la friteuse Cosori ? C’est simple : elle est là pour transformer votre expérience culinaire ! Cette friteuse change la donne. Son système de chauffage à 360°, ses technologies de pointe et son design innovant font de chaque repas une véritable expérience gustative. Et si vous en doutez encore, attendez de découvrir ce qu’elle réserve !

Une intuitivité à couper le souffle

Ce qui frappe dès la première utilisation de la friteuse à air Cosori, c’est son intuitivité exceptionnelle. Elle a pensé à tout et surtout à nous, les amateurs de bonne bouffe. À l’interface, on découvre 12 fonctions de cuisson prédéfinies. Que vous cuisiniez des frites, du poulet ou du poisson, un toucher suffit pour ajuster la cuisson à l’écran tactile. Pas besoin de deviner les temps de cuisson ou les réglages, tout est à portée de bouton. Et si vous avez une envie précise en tête, prenez le contrôle manuellement. Temps, température, tout est ajustable.Magique, non ?

Petit exemple : j’ai tenté les aiguillettes de poulet. Pas de chichis, pas d’ajouts extravagants. Et pourtant, le résultat était… délicieux ! Imaginez un poulet parfaitement cuit, tendre à souhait, sans l’excès de gras d’une cuisson à la poêle au beurre. Une révélation !

Et les frites ? Ah, les frites ! Qui peut résister à une bonne frite ? Sûrement pas moi. Avec la Cosori, elles sont croustillantes, dorées et, le meilleur de tout, moins grasses. Plus besoin de s’inquiéter des calories, on se régale tout simplement.

Pour les adeptes du surgelé en mode “pressé”, vous serez ravis ! Les temps de cuisson quoi que vous cuisiniez sont réduits avec la Cosori. Adieu l’attente interminable devant le four. Vive la rapidité. Bref vous l’aurez compris, vous pouvez tout faire. C’est un peu comme un petit four à portée de main et juste ça j’adore.

Sa capacité ? Un généreux 6,4 litres pour régaler famille et amis sans transiger sur la qualité. Et pour le nettoyage, pas de soucis. Son panier, compatible avec le lave-vaisselle, est équipé d’une base antiadhésive détachable. Un jeu d’enfant !

Une innovation de pointe dans la Cosori !

La Cosori Dual Blaze Chef Edition ne se contente pas de porter un nom chic. Elle innove radicalement avec une panoplie de fonctionnalités alléchantes, qui distinguent ce modèle de ses prédécesseurs. Préparez-vous à être séduit !

D’abord, son atout majeur : la double plaque chauffante. Imaginez une cuisson où vos aliments sont choyés par la chaleur aussi bien par le haut que par le bas, offrant ainsi une diffusion optimale de l’air à 360º sur l’ensemble du plat. La technologie 360 ThermoIQ y veille, éliminant la nécessité de remuer les aliments ou de préchauffer. Fini les points froids ou les zones surcuites !

Mais la Cosori Dual Blaze Chef Edition ne s’arrête pas là. Elle se munit d’accessoires complémentaires : une grille métallique et cinq piques à brochettes. De quoi multiplier les recettes et les plaisirs culinaires.

Une collaboration qui fait saliver

Cosori, déjà leader sur son marché, s’installe en France et frappe fort en s’associant avec le talentueux Pierre Augé. Si vous ne le connaissez pas (et j’en doute sincèrement), c’est le prodige de “La Maison de Petit Pierre” à Béziers et grand vainqueur de Top Chef France en 2014. Sa créativité, sa maîtrise inégalée et son amour pour la bonne cuisine font de lui le choix parfait pour mettre en avant les prouesses de la friteuse Cosori.

Vincent Garnier, le grand manitou de Ziclotech France (et distributeur de Cosori) ne tarit pas d’éloges : “Pierre Augé, c’est l’excellence, la créativité, l’authenticité et bien sûr l’innovation. Tout ce que Cosori chérit au plus haut point !”

Un livre de recettes qui va révolutionner votre cuisine

Mais l’apothéose de cette collaboration, c’est ce livre de recettes exclusif, imaginé par Pierre Augé lui-même pour la Cosori Dual Blaze Chef Edition. Oui, vous avez bien lu, des recettes inédites qui vont ravir vos papilles et impressionner vos invités ! Et la cerise sur le gâteau (ou devrais-je dire la frite sur le plat) ? Le QR Code pratique pour télécharger ce trésor culinaire directement sur votre smartphone.

D’après le chef Pierre Augé : “La Cosori Dual Blaze Chef Edition va transformer votre cuisine. Son utilisation est si fluide qu’elle décuple la saveur de chaque ingrédient. Avec elle, vous allez redécouvrir la joie de cuisiner.” Et j’avoue qu’il a bien raison. Bon, bien évidemment, vous pouvez aussi créer vos propres recettes. C’est ça aussi le gros avantage. Les maitres mots : testez, goûtez, innovez, recommencez.

La Cosori Dual Blaze Chef édition est bluetooth !

Et le petit plus qui fait toute la différence : la connexion Bluetooth. Eh oui, Cosori, c’est aussi le mariage réussi entre cuisine et technologie. Grâce à cette fonction, la friteuse se connecte à votre téléphone et vous donne accès, via une application dédiée (Vesync), à un univers de recettes à essayer. Plus d’excuses pour ne pas se lancer dans de nouvelles aventures culinaires !

La friteuse à air Cosori est la compagne parfaite pour les novices comme pour les passionnés. Sa facilité d’utilisation, sa rapidité et ses fonctionnalités connectées vous invitent à repousser les limites de la cuisine maison. Embarquez dans cette aventure culinaire, vous ne serez pas déçus !

Et vu que je suis en plus très sympa, je vous donne une recette élaborée par le chef Pierre Augé. De quoi vous donner envie de tester cette nouvelle friteuse à air (qui ne fait pas que des frites vous l’aurez compris).

FICHE RECETTE :

Gambas Rôties en Feuilles d’Olivier par chef Pierre Augé avec la Cosori Dual Blaze Chef Edition

INGRÉDIENTS (pour 1 ou 2 personnes)

• 10 g de curcuma frais

• 50 g d’huile de tournesol

• 10 g d’huile d’olive

• 4 gambas

• Quelques petites branches d’olivier

• Sel fin

MÉTHODOLOGIE

Éplucher le curcuma frais et le mixer avec l’huile de tournesol et l’huile d’olive. Réserver cette préparation ; Décortiquer le corps de 4 gambas. Pour les garder droites durant la cuisson, les piquer à l’aide de piques en fer dans la longueur ; Glisser sous chaque tête de gambas une petite branche d’olivier ; Assaisonner les gambas avec du sel fin ; Cuire les gambas sur la grille allant au four Cosori pendant 2 minutes à 190 degrés en mode Seafood ; Enlever délicatement les piques sans abîmer les gambas ; Arroser les gambas avec l’huile au curcuma frais préalablement préparée ; Servir.

Alors elle vous tente la petite Cosori, non ?

Cosori Dual Blaze Chef Edition 199€

Pour commander la Cosori Dual Blaze Chef Edition c’est par ici :

