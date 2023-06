True Colors, de Morgane Moncomble et Lyly Blabla

Après la publication de nombreuses romances, Morgane Moncomble s’allie au crayonné de Lyly Blabla dans “True Colors”. Découvre le premier tome d’une new romance graphique plein de rebondissements.



Résumé

Eliott a un secret… Il est incapable de reconnaître les visages. Pourtant, il est peintre. Son handicap, souvent mal compris, l’a poussé à ne côtoyer que les personnages qui prennent vie au bout de ses pinceaux. Mais lorsque June pousse la porte de sa galerie totalement par hasard, il pense avoir trouvé le seul visage dont il veut se rappeler. La connexion entre les deux artistes est immédiate. Malgré tout, le coeur d’Eliott n’a de place que pour la soif de vengeance. Il pense qu’elle pourrait être sa sauveuse… ou bien sa chute.

À propos du livre

Habituée des romans de Morgane Moncomble, j’avais hâte de découvrir cette romance graphique publiée chez Hugo BD. Après la parution de leur roman co-écrit ensemble l’an dernier, Morgane Moncomble et Lyly Blabla se sont à nouveau associées pour “True Colors”. Cette fois-ci, c’est dans le cadre d’une New Romance scénarisée par la première, et dessinée par la seconde.

Bien évidemment, une histoire écrite par Morgane Moncomble n’en serait pas réellement une sans aborder des sujets importants. Ainsi, sur fond d’art et de romance, les autrices abordent le handicap, la trahison, la vengeance, l’émancipation, et bien d’autres sujets percutants.

Mon avis

“True Colors” possède beaucoup d’éléments qui avaient tout pour me convaincre. D’abord, j’aime beaucoup la New Romance, encore plus quand elle est moderne et féministe. Je savais qu’avec Morgane Moncomble au scénario, je pouvais foncer les yeux fermés. Ensuite, pour reprendre cette dernière partie de phrase, j’ai adoré tous les romans de Morgane Moncomble, je me sentais donc en confiance. Enfin, j’adore les romans graphiques, donc c’est toujours un plaisir de me plonger dans une histoire dessinée.

Ainsi, “True Colors” allie le pinceau de Lyly Blabla, dont je ne connaissais ni les dessins, ni les écrits, à l’univers de Morgane Moncomble. Mélangés dans un shaker, cela nous donne le premier tome d’un roman graphique agréable à regarder et plein de rebondissements ! Évidemment, on en attendait pas moins de Morgane !

Ne vous attendez donc pas à une petite histoire toute mimi ! Sans vous déchirer le cœur, l’autrice manie habilement le suspense et les “plot-twists”, ces rebondissements qu’on ne voyait pas venir. Vous serez donc ému·e, surpris·e et même choqué·e par la tournure inattendue des événements ! Autant vous dire que j’espère que le tome 2 avance bien car je veux des réponses !

Le seul petit bémol que je peux trouver à “True Colors”, c’est que Morgane Moncomble est avant tout autrice de romans. Ainsi, le format BD ne rend pas hommage à l’histoire dont certains aspects semblent un peu survolés. Du coup, j’ai trouvé plus difficile de m’attacher aux personnages. Ce qui est dommage dans le cas de cette histoire basée sur les secrets, sur la poésie de la rencontre, sur l’art et sur la vengeance. J’aurais donc préféré découvrir cette histoire sous son format romancé, mais salue l’initiative de faire un peu bouger les codes et proposer une new romance en format graphique. De plus, l’histoire n’en est pas moins prenante et intéressante et ne m’a pas empêché de grandement apprécier ma lecture !

En bref

En résumé, “True Colors” de Morgane Moncomble et Lyly Blabla est un moyen parfait d’accéder à la New Romance sous un autre format. Idéal pour les personnes n’ayant pas le courage de se lancer dans un tome entier, ou qui préfèrent le format BD. Et cela, sans faire l’impasse sur une intrigue maîtrisée et pleine de rebondissements !