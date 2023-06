Enemy, le troisième tome, Unions

Unions est le troisième et dernier tome de la trilogie Enemy, des éditions Soleil, paru en mai 2023. Une bande dessinée de Ange et Ornella Savarese, qui présente une bande d’adolescents, seuls, ou presque, sur une planète hostile, abandonnée suite à une guerre destructrice.

Un jour, ils se sont retrouvés. Ce qui pose la question : comment se sont-ils perdus ? Le narrateur pense que tout à commencer là, dans le bâtiment sphérique. Ils appelaient ça la bulle, ils restaient enfermés dedans… Ils ne savaient qu’il y avait un ailleurs… Les couloirs, les ascenseurs, les salles et les distributeurs de la bulle étaient leur seul univers. Ils jouaient, mangeaient, dormaient et étaient amis. Ils vivaient heureux sous l’œil des dieux. Effectivement, ils étaient amis, au début. Puis, tout à changer. Ils ont essayé d’ouvrir une porte… Au début, ils avaient fait deux camps, pour s’amuser, puis, ce n’est plus devenu un jeu du tout. Ils sont devenus ennemis, comme ça, sans réelle raison. Les Wolves étaient dirigés par Mina, et les Bears dirigés par Jeff. Au milieu, il y avait les Crazes, scientifiques et pacifiques, ils tentaient d’aider tout le monde.

Ce dernier tome apporte toutes les réponses à ce récit de science-fiction plutôt bien mené. Les deux bandes d’adolescents se retrouvent face à des aliens. Ils savent qu’ils vont devoir faire face ensemble à cette potentielle menace. Une alliance est convenue, mais certaines tensions restent. Quant à certains d’entre eux, ils ont encore des révélations et des découvertes à faire, pour comprendre ce qui s’est passé, pour savoir comment réagir, par la suite. La bande dessinée est très agréable à suivre, offrant tout ce qu’il faut, de suspense, de révélations et d’action. Ce récit de science-fiction fonctionne assez bien, avec pour héros des adolescents assez perdus, qui luttent contre l’adversité, et ne savent rien de ce qui s’est passé. Le dessin reste moderne, expressif et dynamique, avec un bel univers graphique à découvrir, un brin manga.

Unions est le troisième et dernier tome de la trilogie de science-fiction Enemy, des éditions Soleil. Un dernier tome qui offre toutes les réponses, avec toujours autant de plaisir, entre passé, révélations, action et espoir de s’en sortir, ensemble contre l’adversité.

