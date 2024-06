Petit Ours, Petit Ours, dis-moi ce que tu vois ?

« Petit Ours, Petit Ours, dis-moi ce que tu vois ? » est un album jeunesse raconté par Bill Martin Jr. et illustré par Eric Carle. Grâce à un petit ours, les enfants vont se retrouver nez à nez avec plusieurs animaux à la découverte de différentes actions leur permettant d’apprendre de nouveaux verbes, et donc d’enrichir leur vocabulaire.

Quelques mots sur l’histoire

Une maman ours demande à son petit ours ce qu’il observe dans la nature. Il raconte qu’il voit un renard, et s’enchaînent ainsi des rencontres entre chaque animal d’Amérique du Nord. Le renard voit un écureuil volant, l’écureuil voit une chèvre des montages grimper à côté de lui, la chèvre quant à elle observe un héron bleu voler, et ainsi de suite. Finalement, lorsque petit ours demande à sa maman ce qu’elle voit, on comprend rapidement qu’elle ne l’a pas quitté des yeux, notamment grâce à la double page récapitulative à la fin de livre.

« Petit Ours, Petit Ours, dis-moi ce que tu vois ? » est publié aux Editions Mijade.

Nous avons été bluffés par le travail d’illustration d’Eric Carle et notamment cette impression de collage approximatif pourtant plus que réussi. Un style à part qui ajoute un côté enfantin au livre, collant parfaitement à l’histoire. Impossible de ne pas le remarquer, puisque les animaux sont de taille imposante permettant aux enfants de s’attarder sur chaque détail. Et pour ceux qui le souhaitent, une deuxième lecture est tout à fait possible, grâce à l’omniprésence de couleurs dans le livre que les enfants pourront jouer à reconnaître.

La narration, quant à elle, fonctionne à merveille. L’idée du questions-réponses est efficace auprès du jeune public lui permettant d’interagir et donc de commenter ce qu’il observe. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle est assez riche, puisqu’elle propose aux enfants d’apprendre de nouveaux verbes en rapport avec chaque action menée par l’animal. Et grâce aux illustrations, ils pourront apprendre leur signification : « un écureuil volant planer à côté de moi, une chèvre grimper, un chien creuser, une mouette se pavaner, une chouette hululer ». La lecture participe à enrichir leur vocabulaire, plus encore lorsqu’ils se retrouvent au cœur d’un univers qu’ils apprécient, et nous avons à quel point ils sont fascinés par les animaux.

« Petit Ours, Petit Ours, dis-moi ce que tu vois ? » est un livre tout-carton dont l’univers va fasciner les enfants à partir de 2 ans. Et ils seront également témoins de ce lien précieux entre la mère et son enfant avec ce final attendrissant.

