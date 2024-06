Amusez votre enfant avec les stickers épais “Je m’habille”

Les éditions Grund frappent fort avec leur nouveau jeu de stickers “Je m’habille”, illustré par Vanessa Vautier. Destiné aux tout-petits dès 18 mois, ce jeu se distingue par ses 25 autocollants épais et repositionnables, parfaits pour les petites mains. La pochette comprend quatre décors différents où chaque enfant peut habiller deux personnages selon les saisons, offrant une multitude de possibilités pour stimuler l’imagination et la créativité.

“Je m’habille” est conçu spécialement pour les enfants dès 18 mois. Les autocollants épais et repositionnables sont faciles à manipuler, même pour les plus jeunes. Ils résistent aux petites mains curieuses, permettant aux enfants de s’amuser sans frustration. Chaque sticker peut être repositionné, offrant ainsi des heures de jeu sans fin. Que ce soit pour habiller un personnage en tenue d’été ou en manteau d’hiver, les possibilités sont nombreuses et variées.

Des Stickers adaptés aux tout-petits

Avec son format pratique, la pochette de “Je m’habille” est idéale pour les déplacements. Les enfants peuvent emporter leur jeu partout : en voyage, chez les grands-parents, ou même au restaurant. Les quatre décors inclus offrent des cadres différents pour que les enfants puissent inventer des histoires sans limite. Ce jeu devient ainsi un compagnon de voyage indispensable pour les petits.

Au-delà du simple amusement, “Je m’habille” joue un rôle crucial dans le développement de la motricité fine des enfants. Manipuler les stickers, les coller et les repositionner sur les décors demande de la précision et de la coordination. Ces activités renforcent la dextérité des tout-petits, préparant ainsi le terrain pour des compétences plus complexes à mesure qu’ils grandissent.

“Je m’habille” fait partie d’une collection plus vaste qui comprend d’autres thèmes tout aussi captivants. Les parents peuvent aussi découvrir “Animaux”, “Véhicules”, “À l’école”, “Vive Noël !”, “Les dinosaures”, “À la ferme”, “Père Noël”, “En forêt”, “La savane”, et “Château fort”. Chaque pochette offre une nouvelle aventure, garantissant que les enfants ne s’ennuient jamais.

Avec “Je m’habille”, les éditions Grund et Vanessa Vautier offrent un jeu de stickers parfait pour les tout-petits. À travers des autocollants épais et repositionnables, les enfants peuvent explorer leur créativité, améliorer leur motricité fine, et s’amuser partout où ils vont. Ce jeu est non seulement divertissant mais aussi éducatif, faisant de “Je m’habille” un must-have pour les parents et leurs jeunes enfants.

