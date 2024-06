Apprenez à “Lire et interpréter les lignes de la main”

Une vraie mine d’or de connaissances sur la chiromancie. Il est structuré de manière à guider le lecteur à travers les différentes composantes de la main, chacune révélant des aspects uniques de la personnalité et du destin d’une personne. Tout y passe !

Un guide complet pour interpréter les lignes de la main

Ainsi, vous saurez décrypter les lignes majeures de la paume :

La ligne de la vie , souvent mal comprise, révèle la vitalité et les expériences personnelles en plus de la durée de vie.

La ligne de la tête met en lumière les capacités intellectuelles et les approches de la pensée.

La ligne du cœur expose la vie émotionnelle et les relations.

Angel va au-delà des lignes majeures et explore aussi les lignes mineures entre autres :

La ligne du destin , qui indique le chemin de vie et les influences extérieures.

La ligne de l'intuition , liée aux perceptions extrasensorielles.

La ligne du soleil, associée à la réussite et à la reconnaissance.

En plus des lignes, le livre détaille les neuf monts de la main, chacun associé à une planète. Par exemple, le mont de Vénus représente l’amour et la passion, tandis que le mont de Jupiter signifie l’ambition et le leadership. Chaque mont, avec ses caractéristiques et symboles, enrichit l’analyse chiromantique.

Les symboles et signes qui apparaissent sur les lignes et monts sont également décryptés. Que ce soient des étoiles, des carrés, des grilles ou des croix, chaque symbole possède une signification spécifique qui ajoute de la profondeur à la lecture de la paume.

Apprenez à décrypter chaque lignes de la main

Enfin, Angel explore la forme générale de la main et des doigts. La forme de la main, qu’elle soit carrée, longue ou conique, et la structure des doigts, qu’ils soient longs et fins ou courts et épais, révèlent des traits de personnalité essentiels.

Ainsi, Marc Angel offre un guide complet et pratique pour quiconque souhaite s’initier à la chiromancie. En effet, chaque page est une invitation à explorer les mystères de la paume et à découvrir les histoires que nos mains racontent. Grâce à ce livre, vous aurez toutes les bases nécessaires pour commencer à interpréter les lignes de la main et à dévoiler les secrets cachés dans chaque paume.