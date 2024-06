Hitomi – La légende de Yasuke – Éditions Urban Comics

Partagez





La jeune Hitomi n’a plus qu’une idée en tête depuis que sa famille et son village ont été décimés par une armée. Retrouver le golem d’Onyx dont tout le monde parle, le samouraï libéré par le seigneur Nobunaga que l’on surnomme à présent, le fantôme !!!

Un apprentissage des règles du Bushido, et une épopée vengeresse, dans le Japon féodal pour le destin hors du commun, d’un esclave des côtes est-africaine, devenu le premier samouraï étranger de l’histoire du Japon !!

À retrouver depuis le 28 juin 24 aux Éditions Urban Comics. (+13)

Le décor :

Hiver 1590, Japon.

La jeune Hitomi voyage de village en village à la recherche de l’homme qui a occis sa famille. Malgré son jeune âge, elle fait preuve d’une forte ténacité animée par une haine profonde. Au milieu des rizières, des agriculteurs lui indiquent la maison d’un moine situé au sommet d’une montagne.

Qu’elle n’est pas sa stupéfaction lorsqu’elle découvre un homme ivre, couché à terre. Mais, son but est plus fort que n’importe quels obstacles, et elle en a vu des plus terribles​ que celui-ci ! Un bon bol d’eau dans sa figure pour le réveiller, et avoir les réponses qu’elle exige !

Le moine fait preuve de docilité, mais aussi de réserves quant à la quête de la jeune fille. Après une bonne discussion, et de meilleures bases de recherches, il lui conseille sagement, et, d’après les préceptes Bushido, de devenir l’égal de celui qu’elle recherche ! Car, « À défaut d’être douce, sa vengeance sera juste ».

Pendant ce temps, dans la Province de Musashi, celui qu’on appelle Yasuke, n’est plus le vaillant et fier samouraï d’antan. Vieilli, fatigué, il se contente de petits combats et se retrouve à la botte de Maître Han.

Son but : retrouver un jour les Terres dont il a été arraché lorsqu’il était enfant.

Le chemin d’Hitomi devient un parcours de rencontres improbables. Celui de Yasuke, une quête vers la liberté. Jusqu’au jour où​, la confrontation s’opère…

Le point sur le comics :

HS Tak s’empare de l’histoire du légendaire Yasuke, ayant réellement existé, à travers la vie d’une de ses victimes, la jeune Hitomi. Un récit renseigné qui se déroule, d’un côté, avec le destin de cette protagoniste principale bien décidé à se venger. En passant par sa recherche, sa formation en tant que samouraï, et sa prise de conscience du monde qui l’entoure.

De l’autre le destin de cet homme, une victime également, élevé à la cruauté et utilisé comme guerrier par un seigneur Japonais, rêvant de retrouver la Terre dont on l’a arraché.

L’auteur met en avant les différences de chacun, et leurs points communs, en déroulant leurs histoires respectives dans un scénario où préceptes Bushido et sagesse côtoient cruauté de l’époque et asservissement.

Ce one shot aux Éditions Urban Comics , possède une déclinaison de style graphique proposé par Isabella Mazzanti : les covers US impressionnantes de beauté en grand format, matures, rayonnantes grâce à la colorisation de Valentina Napolitano. Intercalées avec les graphismes de l’histoire, apparentés aux estampes typiquement, japonaises traditionnelles dont on a accentué les contours pour souligner et rappeler la technique du Sumi originel. Bonus : aparté sur la vie de Yasuke et galerie d’illustrations et de covers alternatives en fin de lecture.

La conclusion :

L’histoire passionnante et cruelle d’un homme, sans identité, englouti par le temps et l’asservissement. Grâce à Hitomi, aux Éditions Urban Comics, on redécouvre ce qu’a pu être son déracinement et son apprentissage dans un pays où il devait être une bête de foire. On s’attache inévitablement à l’homme, mais aussi, au paradoxe de sa vie entre « élite guerrière » et « fausse liberté ». Ainsi qu’à ce dénouement provoqué par cette protagoniste romancée.

Une belle histoire dans la lignée des préceptes de sagesse, mais pas d’honneur, du Bushido, pour notre plus grande instruction !!!