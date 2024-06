Petit Poisson Blanc – Apprendre les couleurs aux tout-petits

« Petit Poisson Blanc » est un livre tout-carton raconté et illustré par le talentueux Guido van Genechten. L’auteur propose aux enfants d’apprendre les couleurs en suivant un petit poisson blanc pressé de retrouver sa maman. Va-t-il faire des rencontres ?



Quelques mots sur l’histoire

Dans le livre « Petit Poisson Blanc », nous faisons la connaissance d’un jeune poisson au fond de l’eau à la recherche de sa maman. Dès la première page, nous comprenons qu’il va faire la rencontre d’animaux de toutes les couleurs. Il va d’abord faire la connaissance d’un crabe rouge, d’une étoile de mer orange, d’un escargot jaune, d’une tortue verte, d’une baleine bleue et d’une pieuvre mauve. Mais alors, où se trouve sa maman ? Et à quoi ressemble-t-elle ?

« Petit Poisson Blanc » est publié aux Editions Mijade, rendez-vous ici pour découvrir leur catalogue, il regorge de pépites !

Nous avons aimé l’univers global du livre, et notamment cette couleur de fond noir qui va permettre aux enfants de bien distinguer les couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et multicolore. Ils vont participer à la narration en aidant le petit poisson à retrouver sa maman. D’ailleurs, ils vont être témoins des émotions par lesquelles il passe : l’inquiétude, la tristesse, la surprise, la peur, et bien sûr cette joie finale, lorsqu’il finit par la retrouver.

Chaque page représente donc une couleur ainsi qu’un animal. L’auteur interpelle le jeune lecteur en lui posant la question simple et efficace : « Est-ce la maman de petit poisson blanc » ? Une méthode répétitive qui va forcer les petits à se concentrer sur ce qu’ils ont sous les yeux. Ils pourront s’amuser à reconnaître chaque animal également grâce aux représentations qui occupent une place de choix au cœur des doubles pages. Le livre est globalement doux, délicat et harmonieux.

« Petit Poisson Blanc » est un livre adorable que les enfants vont apprécier de lire encore et encore. Il va permettre aux tout-petits d’apprendre les couleurs au cœur d’une histoire attachante. Et ils sauront d’autant plus ravis qu’ils participeront aux retrouvailles étincelantes du petit poisson et de sa maman en toute fin de livre.

