Kayak – Ed. L’école des loisirs

Kayak est un album jeunesse original, de Clémence Sabbagh et Magali Bardos, paru dans la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs, en mai 2024. Une histoire à lire dans les deux sens, comme pour le titre, proposant une aventure pour deux amis.

Ada, allongée dans l’herbe, affirme qu’elle adore l’été et que cela lui donne plein d’envies. Assis à côté d’elle, Bub lui demande ce qu’ils vont faire maintenant… Ada l’invite à entrer dans le kayak. Bub semble ravi, il pense que c’est une superbe idée ! Il prend une pagaie, mais ne sait pas comment faire pour avancer. La jeune fille explique qu’il faut pousser avec la pagaie. Les deux amis sortent des roseaux, la créature adore glisser sur l’eau… Ada lui faire remarquer qu’ils avancent, que cela marche ! En se retournant, Bub remarque qu’ils sont seuls sur la rivière… Ada, quant à elle, pagaie tranquillement.

Le récit est simple et plaisant, proposant de suivre deux amis, dans une activité pour l’été, une balade sur l’eau. L’ouvrage se présente plus comme une bande dessinée, avec une grande illustration à chaque double page et des bulles à lire, pour les dialogues des personnages. Il n’y a pas de narration, ainsi les jeunes lecteurs sont rapidement immergés dans ce récit, aux côtés des deux amis. Alors qu’ils semblent s’ennuyer, ils décident de faire un tour de barque, mais cela se termine avec un ami fâché ! Pour les réconcilier, il va falloir lire l’histoire à l’envers ! Une manière originale d’aborder le livre, offrant une sorte de magie à découvrir. Le texte et l’ensemble sont bien travaillés, pour un final remarquable et plaisant. Le dessin reste simple, avec ces deux personnages particuliers, expressifs et rapidement attachants.

Kayak est un album jeunesse singulier et surprenant, de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage travaillé, qui présente une histoire d’amitié, à lire dans les deux sens, comme le titre du livre, offrant une belle surprise aux enfants !