La fête du sleep ou comment accompagner bébé à bien dormir (enfin!)

Vous connaissez ces soirées où coucher votre enfant devient un véritable parcours du combattant ? Ne cherchez plus, “La Fête du Sleep” de Candice Turjman, paru aux éditions le courrier du livre, est le guide qu’il vous faut ! Ce livre révolutionnaire promet de transformer le moment du coucher en une expérience apaisante et joyeuse pour toute la famille.

L’arrivée d’un tout petit est source de beaucoup de changement dans la vie de parents. Et c’est sans compter les problématiques de sommeil qui arrivent fatalement dans cette nouvelle vie. Pourtant, cela peut être assez simple de résoudre tout ça en très peu de temps.

Candice Turjman, experte en sommeil des enfants, propose une approche inédite qui allie simplicité et efficacité. En s’appuyant sur les dernières découvertes en neurosciences et en physiologie infantile, elle offre des solutions concrètes et adaptées à chaque famille. Adieu les nuits blanches et les siestes éclair ! Le livre commence par vous donner toutes les clés pour comprendre le sommeil de votre enfant. Vous apprendrez à décrypter ses besoins et à instaurer des habitudes saines et apaisantes.

L’auteure vous guide avec une pédagogie ludique et empathique, vous permettant de créer une routine de coucher qui fonctionne vraiment. Ouf, finie les nuits sans sommeil !

Endormir bébé sereinement pour une vraie fête du sleep

Des solutions pratiques pour tous les âges sont proposées dans ce guide. Qu’il s’agisse de nourrissons, de tout-petits ou d’enfants d’âge préscolaire, “La Fête du Sleep” propose des conseils adaptés à chaque tranche d’âge. Vous trouverez des astuces pour aider votre enfant à s’endormir seul, à faire des siestes réparatrices et à se réveiller à des heures raisonnables.

Ce livre est une véritable boîte à outils pour améliorer le sommeil de votre enfant. Vous y découvrirez des techniques pour créer un environnement propice au sommeil, des routines apaisantes et des stratégies pour gérer les réveils nocturnes. Candice Turjman aborde également des sujets spécifiques comme l’usage de la tétine, le passage à la crèche, changement de lit ou encore l’arrivée d’un nouveau bébé et comment faire en sorte que le sommeil n’en pâtisse pas (de nouveau).

Vous apprendrez comment intégrer ces conseils à votre propre routine familiale, rendant le coucher de votre enfant plus serein. Oubliez les conseils dépassés et parfois nuisibles ! Vous découvrirez une approche respectueuse et empathique, centrée sur le bien-être de votre enfant et votre tranquillité d’esprit. Cela vous fera du bien en tout cas.

Avec “La Fête du Sleep”, Candice Turjman offre aux parents un guide précieux pour transformer le moment du coucher en une fête douce et harmonieuse. Ce livre est un incontournable pour tous les parents en quête de nuits paisibles et de journées plus sereines. Adoptez cette méthode bienveillante et retrouvez le plaisir de soirées calmes et reposantes, pour vous et votre enfant. Offrez-vous ce trésor de conseils et redécouvrez le sommeil en famille !

