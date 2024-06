SLO Hostels a ouvert son nouvel établissement à Nice

SLO Hostels vient d’ouvrir son nouvel établissement à Nice, en plein coeur du centre ville, dans un magnifique immeuble à la façade Art-Déco (20, rue de Paris). L’adresse niçoise est la troisième en France après celles Lyon les Pentes et Lyon Saxe. Fidèle au concept du groupe SLO, cet hôtels moderne réinvente les codes de l’auberge de jeunesse et invite au « slow travel » pour un voyage doux, convivial et conscient.

Un espace chaleureux

Pensé sur le thème du voyage, dans une décoration à l’esprit méditerranéen, SLO Nice s’étend sur 650 m2 et 3 étages. Ses 19 chambres comptent au total 81 couchages répartis en 10 chambres partagées de 4 à 10 personnes, 8 doubles et 1 familiale pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes. Dans les chambres partagées, les équipements ont été pensés pour optimiser le confort des voyageurs. Inspirés des “pods” japonais, les nouveaux modules de lit offrent un grand confort ainsi que des espaces pratiques et sécurisés : matelas épais “made in France”, rideaux occultants, lampes de lecture signées Fatboy, prises électriques et USB ou encore casiers et espaces de rangements.

Les hôtes sont accueillis dans un espace chaleureux avec un bar où ils peuvent déguster de délicieuses pâtisseries « maison » ou encore un café torréfié artisanalement à Nice. Dans ce lieu de vie, le petit-déjeuner buffet est également proposé tous les jours, à volonté, avec de nombreuses références bios. Ouvert sur le quartier, SLO Nice accueille également les Niçois qui souhaitent profiter des espaces communs toute la journée autour d’un café ou un apéritif, que ce soit pour travailler ou pour profiter d’un moment entre amis.

Voyageurs et niçois peuvent également participer à un programme d’activités varié, qui devrait s’intensifier dans les prochains mois : friperie, diffusion d’événements sportifs, soirée jeux ou encore marchés de créateurs locaux. Les vacanciers sauront apprécier l’accueil de l’équipe de réception qui leur partage ses bons plans au quotidien sur toute la Côte d’Azur. D’autres services sont également proposés comme le Wifi très haut débit et gratuit, la location de vélos (en été) ou encore le blog Hostel Life et ses bonnes adresses locales.

SLO Hostels fondé par trois amis

Fondé par 3 amis – Julien Routil (opérations), Pierric Soum (finances) et Charlotte Bollard (architetcure & design) – SLO Hostels a vu le jour en 2014. Après plusieurs roads trips aux quatre coins du monde, le trio est parti d’un constat : l’absence, en France, d’auberges de jeunesse nouvelle génération comme dans les capitales européennes. C’est ainsi que le 1er établissement SLO Lyon Saxe a ouvert ses portes. Le concept ? Proposer une nouvelle façon de voyager, plus responsable, plus proche, plus humaine. Primé à de nombreuses reprises et plébiscité par les clients, SLO a ouvert une deuxième adresse en 2016, SLO Lyon Les Pentes, suivi en 2017, de Groom, un bar à cocktails festif. En 2024, c’est à Nice que le groupe inaugure son 3ème hostel, dans un immeuble rénové pour répondre à des objectifs environnementaux ambitieux, en cours de labellisation BDM Bronze (Bâtiments Durables Méditerranéens). SLO Hostels est, par ailleurs, engagé dans une démarche de labellisation Clef Verte : les 2 hostels lyonnais détiennent le label et celui de Nice est entré en phase de certification au printemps 2024. Le concept d’hostel ainsi que ces démarches volontaires permettent d’économiser plus de 80% de GES par rapport à une offre hôtelière classique.

A ce jour, l’enseigne compte 265 couchages au total. Un nombre qui devrait s’agrandir lors des prochaines années : SLO vise 10 établissements à horizon 2030.

Slo Hostel Nice 20, rue de Paris

Pour plus de renseignements sur les établissements : www.slohostels.com