Un été riche en événements culturels dans les Alpes-Maritimes

L’été s’annonce très riche en événements culturels dans les Alpes Maritimes. Ce sont près de 500 concerts et spectacles gratuits qui sillonneront ls quatre coins du département de fin juin à septembre : de la danse, de la musique, du cirque, du théâtre, des lectures… Voilà de quoi faire plaisir à tous les publics. Cette nouvelle saison sera rythmée par 4 rendez-vous phares :

Les Soirées estivales

Entre tradition et modernité, musiques actuelles et ambiances du monde, spectacles de magie ou de cabaret, les Soirées estivales reviennent pour une 29ème édition riche en émotions, du 28 juin au 31 août 2024. Rendez-vous incontournable de la scène locale, cette année encore, ces soirées proposeront une programmation éclectique et des ensembles artistiques issus à 99 % des Alpes-Maritimes. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Les Folies des Lacs

Les Folies des Lacs sont de retour, dimanche 11 août 2024 de 13h à 18h, pour le pique-nique des « Frenchy ». Plus besoin de présenter ceux qui rassemblent depuis des années des milliers d’adeptes et fidèles de tout âge. « Les Frenchy » font étape au cœur du Mercantour, au lac de la Colmiane, pour un pique-nique en famille dans une ambiance « grands tubes des années 80-90 ». Au programme : trio live music « Be Frenchy », DJ set Frenchy, de nombreuses animations pour petits et grands, restauration sur place payante…

Le Festival des mots

Le Festival des mots, un pur moment d’élégance et d’expression qui transportera le public dans un voyage littéraire unique grâce à 9 rendez-vous gratuits avec des lecteurs de renom. Du 13 juillet au 17 août 2024, 10 acteurs qui incarnent les grands noms du cinéma, de la télévision et du théâtre viendront à la rencontre des spectateurs pour raviver la tradition des veillés, garantes de lien et de transmission dans nos villages. Parmi eux : Jacques Weber, Alice Taglioni, Guillaume de Tonquédec… Cette édition sera dédiée aux souvenirs de jeunesse.

Jazz art Lympia

La 6ème édition de Jazz art Lympia embarquera les mélomanes dans un voyage musical aux multiples escales face au soleil couchant, puis sous les étoiles, en se laissant bercer par des sonorités feutrées. Dans un lieu culturel par essence et chargé d’histoire, bercé par un paysage unique au Port de Nice, le Jazz art Lympia suspendra le temps avec une programmation propice à l’émotion et au partage, les jeudis soir, du 18 juillet au 5 septembre 2024 à partir de 20h. Au programme notamment : Lucie Guillem and Band, Paris Swing, Peggy Polito Quintet…

Outre ces quatre temps forts, le Département invitera le public à découvrir plusieurs expositions : « La plénitude du vide art du bambou au Japon » (du 27 juillet 2024 au 5 janvier 2025) au musée des arts asiatiques, « Au-delà du réel » de Racinan et Caroline Gaudriault (du 20 juillet au 13 octobre 2024) à l’Espace Culturel Départemental Lympia à Nice, « Sur la route » (jusqu’au 31 octobre 2024) au musée des Merveilles à Tende…

Pour plus de renseignements sur la programmation : soirees-estivales.departement06.fr