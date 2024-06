« Mon grand imagier de la vie quotidienne dès 2 ans » rejoint notre liste de livres essentiels permettant aux enfants de mettre des mots sur ces choses qu’ils observent au quotidien. Publié aux Editions Hatier, son format ludique – composé de 48 flaps à soulever – va motiver leur volonté de s’exprimer en citant ce qu’ils ont sous les yeux.

« Mon grand imagier de la vie quotidienne dès 2 ans » – Un livre jeunesse riche en vocabulaire

Il fait partie de ces livres qu’il est bon de lire en plusieurs fois pour ne pas inonder les tout-petits par crainte qu’ils n’aient plus envie d’y retourner. Pas d’inquiétude toutefois, puisque son format a été pensé par thématique, ce qui permet de s’adapter à l’âge de l’enfant en proposant des niveaux particuliers de découverte. Et, au fur et à mesure des lectures, les petits seront ravis de feuilleter le livre seul, et de prononcer toutes ces choses qu’ils observent. Cela va non seulement enrichir leur vocabulaire, mais également leur permettre de débloquer le langage.

« Mon grand imagier de la vie quotidienne dès 2 ans » est également disponible sur Amazon.

270 mots, rien que cela !

Nos petits vont se retrouver en immersion dans des pièces de la maison à la découverte de tout ce qui s’y cache. Les mots qu’ils pourront apprendre sont nombreux, 270 au total ! Ils n’auront qu’à citer ce qu’ils ont sous les yeux grâce à des devinettes sympathiques ou encore des quiz accessibles. De quoi éveiller leur curiosité et les encourager à faire le lien avec ce qu’ils observent dans leur vie quotidienne. Et pourquoi pas, de les encourager à comparer les formes, les couleurs, les odeurs, etc.

Dévoiler, reconnaître, citer

Les enfants vont jouer à reconnaître les objets cachés sous chaque flap. Les parents pourront jouer au jeu du « Où se trouve ? » afin de leur faire travailler leur mémoire. Et en les encourageant, ils seront de plus en plus impliqués, pressés de citer ce qu’ils observent sur le livre.

« Mon grand imagier de la vie quotidienne dès 2 ans » rejoint « Mon grand imagier des animaux du monde dès 2 ans » précédemment publié aux Editions Hatier. N’hésitez pas à le feuilleter, il réserve également de bonnes surprises.