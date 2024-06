Mickey contre l’alliance maléfique – Ed. Glénat

Mickey contre l’alliance maléfique est un one shot, de Nicolas Pothier et Johan Pilet, paru aux éditions Glénat, en mai 2024. Une bande dessinée, qui vient compléter la collection Disney, présentant une nouvelle aventure futuriste pour Mickey et ses amis.

New Mickeyville est une ville futuriste, dans le futur. Mais le futur a lieu aujourd’hui ! La Modern Bank se fait dévaliser par le Fantôme noir. Devant la grande porte du coffre-fort, le directeur de la banque remet une simple carte au Fantôme noir, car maintenant l’argent est virtuel. Le directeur rappelle que la Modern Bank est à la pointe et qu’il n’y a plus de gros sacs de billets à transporter ! Puis, le Fantôme noir se retire, avec l’aide d’un turbo, dans le dos. Toutes les unités sont appelées, car il y a eu un hold-up à la Modern Bank. Mickey est également alerté. Il monte aussitôt dans son vaisseau, pour s’occuper de la mission ! Bientôt, il a sa cible en vue et remarque qu’il s’agit du Fantôme noir. Le voleur semble se réjouir de voir le formidable héros des temps nouveaux ! Mickey rattrape le voleur.

Mickey parvient à rattraper et capturer le voleur, mais le Fantôme noir n’attendait que cela… Mickey s’inquiète de cette prise si facile, et il a raison, le voleur manigance quelque chose de bien plus grand ! L’album présente une nouvelle mission pour Mickey, qui va devoir ruser, pour confondre le Fantôme noir et ses sbires. La bande dessinée offre son lot de rebondissement, d’action, de péripéties, d’humour et de jeux de mots ! Le récit reste bien rythmé, présentant un futur captivant, qui ramène malgré tout à des sujets actuels. Plusieurs personnages emblématiques sont à retrouver dans cette aventure captivante et amusante, proposant réellement un récit épique et plaisant. La force, le courage, l’entraide, l’amitié, l’espoir sont au cœur de cette nouvelle aventure. Le dessin reste simple et rond, très agréable, rappelant les aventures du héros, depuis toujours.

Mickey contre l’alliance maléfique est un récit complet, de la collection Disney, des éditions Glénat. Un album rythmé et amusant, qui propose un futur robotique, dans lequel les bandits forment une alliance, pour s’emparer de la planète et pour faire face à Mickey !