la rentrée des classes en maternelle, le livre qui rassure les petits

Et si la rentrée des classes devenait une expérience excitante et rassurante pour vos enfants ? Grâce au nouveau livre “La rentrée des classes” de la collection “Je suis en maternelle”, d’Astrid Chef d’Hotel et Marie Paruit, paru aux éditions Flammarion Jeunesse, chaque petit écolier, qu’il s’agisse de sa première ou même de sa troisième rentrée, peut aborder ce grand jour avec sérénité et confiance.

L’école se termine bientôt pour certains mais pour d’autres en septembre, ce sera peut être leur première rentrée. Un monde bien différent de ce qu’ils ont déjà connus jusque là. Et pourtant, ils n’ont pas à avoir peur … !

“C’est la rentrée ! Livio passe chez les grands et Eva chez les moyens. Sam, lui, rentre chez les petits.” Cette histoire douce et rassurante est parfaite pour tous les enfants qui se préparent à entrer ou à revenir en maternelle. Le personnage de Sam, qui apporte son doudou à l’école en espérant pouvoir le garder, est particulièrement attachant et reflète les préoccupations courantes des enfants.

En découvrant son maître Blaise, qui est sympa avec ses lunettes comme Livio et sa barbe comme le papa de Sam, Sam se sent immédiatement rassuré. Cette figure bienveillante aide les enfants à comprendre que l’école est un endroit sûr et accueillant.

Que ce soit pour la première rentrée ou pour les enfants qui changent de classe, la rentrée est toujours un moment délicat pour nos petits bouts de chou. Mais ce livre offre une transition en douceur et rassurante pour aider les enfants à faire la transition entre vacances et école. Il dédramatise surtout ce moment. Oui, Sam pourra garder son doudou avec lui. Eva quant à elle, est trop contente de retrouver les copains et Livio lui il devient un grand maintenant ! En fait la rentrée en maternelle, c’est trop bien.

Un imagier pour se familiariser avec l’école et la rentrée des classes

Le livre propose également un imagier pour apprendre les mots de l’histoire. Des mots comme école, maison, été, et banc sont illustrés de manière attrayante, permettant aux enfants de se familiariser avec leur nouvel environnement scolaire. Cet imagier ludique aide à réduire l’anxiété en rendant les lieux et les routines de l’école plus familiers.

À la fin du livre, des activités interactives attendent les jeunes lecteurs. Ils pourront s’amuser à retrouver quelle image correspond à l’histoire lue ou se rappeler comment s’appelle le maître. Ces activités renforcent non seulement la compréhension de l’histoire, mais aussi la confiance en soi des enfants en les engageant activement.

“La rentrée des classes” est un compagnon rassurant et éducatif pour tous les enfants qui s’apprêtent à franchir les portes de la maternelle, qu’ils soient novices ou déjà familiers avec l’école. Avec ses personnages attachants, son imagier ludique et ses activités interactives, ce livre transforme la rentrée en une aventure joyeuse et enrichissante.

Offrez à votre enfant ce trésor de la collection “Je suis en maternelle” et faites de la rentrée un moment de plaisir et de découverte. Transformez cette étape importante en une expérience positive et rassurante avec “La rentrée des classes” !

A lire tout l’été à votre loulou pour une rentrée en septembre joyeuse !

