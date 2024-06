Mon premier abécédaire – J’apprends à compter avec les animaux

Saviez-vous que votre enfant pouvait apprendre à compter tout en s’amusant dès l’âge de 2 ans ? Grâce au nouveau livre “J’apprends à compter avec les animaux” paru aux éditions Langue au chat, apprendre les chiffres devient une véritable aventure interactive et ludique. Ce grand livre cartonné, aux volets et chemins de doigts, promet des heures de plaisir et de découverte pour les tout-petits.

Imaginez un livre où chaque page est une nouvelle surprise ! Les volets à soulever et les chemins de doigts permettent à votre enfant d’interagir directement avec les illustrations. C’est un terrain de jeu éducatif où apprendre à compter devient un jeu d’enfant.

Une méthode d’apprentissage ludique et efficace pour compter

Dès la première page, votre enfant sera captivé par les illustrations colorées et les animaux rigolos. En associant chaque chiffre à sa représentation visuelle, il commencera à comprendre le concept des nombres de manière intuitive et amusante. Les chiffres deviennent vivants grâce aux animaux : un tracteur, un cheval, deux ânes, quatre coccinelles, sept lapins… Chaque page propose une nouvelle découverte avec des animaux correspondant au nombre indiqué.

Mais ce n’est pas tout ! Le livre intègre également des devinettes pour stimuler la curiosité et l’esprit de réflexion de votre enfant. Par exemple, “Quand les paons déplient leurs plumes, on dit qu’ils font… ?” La réponse ? “La roue !” Ces petites énigmes apportent une dimension supplémentaire à l’apprentissage, rendant le processus encore plus engageant et amusant.

Une aventure interactive

Les chemins de doigts sont une caractéristique unique de ce livre. Ils permettent à l’enfant de tracer les chiffres avec ses doigts, renforçant ainsi la reconnaissance et la mémorisation des formes. En suivant ces chemins, les petits apprenants développent leur motricité fine tout en s’amusant.

Les volets à soulever offrent également une surprise à chaque page, dévoilant des animaux cachés et invitant les enfants à explorer davantage. À la fin du livre, un jeu invite les enfants à compter les animaux, rendant l’apprentissage encore plus interactif et amusant.

“J’apprends à compter avec les animaux” est le compagnon idéal pour les premières découvertes de votre enfant. Avec ses illustrations colorées, ses animaux adorables et ses nombreuses possibilités d’interaction, ce livre tout-carton est un outil précieux pour introduire les concepts de chiffres et de comptage de manière ludique et joyeuse. Offrez à votre enfant ce beau livre et transformez l’apprentissage en une aventure passionnante et enrichissante.

