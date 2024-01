Attention, jeunes explorateurs et exploratrices ! Préparez-vous à plonger dans un monde fascinant avec le tout nouveau livre des éditions Larousse Jeunesse, “Le Grand Imagier Sonore des Animaux”. Cet ouvrage est une aventure sonore et visuelle qui attend les tout-petits.

Imaginez un livre qui ne se contente pas de montrer des images d’animaux, mais qui les fait vivre sous vos yeux et vos oreilles. “Le Grand Imagier Sonore des Animaux” est une véritable révolution pour les jeunes esprits curieux. Grâce à cet imagier 100% photos, les enfants peuvent non seulement voir, mais aussi entendre les animaux dans leur habitat naturel.

Des animaux domestiques aux créatures de la savane, en passant par les habitants mystérieux de la jungle et les animaux de la ferme, chaque page est une nouvelle découverte. Le livre couvre une variété incroyable de milieux : le jardin, la forêt, la montagne, la savane, la jungle, le désert, la mer et même le monde fascinant des bébés animaux sauvages.

Ecoutez les cris des animaux et les infos documentaires

Mais ce qui rend cet imagier unique, ce sont les sons. Des bruitages réalistes accompagnent chaque image, transformant la lecture en une expérience immersive. Imaginez entendre le cri du lion dans la savane, le chant des oiseaux au lever du jour dans le jardin, ou encore le bruit apaisant d’un chaton qui ronronne. Ces sons ne sont pas seulement amusants, ils sont éducatifs. Ils aident les enfants à associer les images aux sons, enrichissant ainsi leur compréhension du monde animal.

Les informations documentaires accompagnant chaque image et son sont précieuses. Elles vont au-delà de la simple identification des animaux, en racontant des histoires fascinantes sur leur vie et leurs comportements. Des phrases comme “le tigre rugit”, “les oisillons attendent à manger” ou “le bébé koala reste sur le dos de sa maman” ajoutent une dimension éducative à l’expérience.

“Le Grand imagier sonore des animaux” est une fenêtre ouverte sur le monde animal, un outil d’apprentissage qui stimule la curiosité, l’observation et le langage des enfants. Cet imagier est une invitation à explorer, à découvrir et à s’émerveiller. Alors, chers parents, grands-parents, enseignants, ne manquez pas cette occasion d’offrir aux tout-petits un voyage inoubliable à travers les sons et les images du monde animal. Un livre riche, interactif et incroyablement amusant qui promet des heures de découverte et de plaisir. Bon voyage dans le monde sonore et merveilleux des animaux !

