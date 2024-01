Utopie – Volume 1 – Ed. Delcourt

Utopie est une nouvelle série futuriste, de Rodolphe et Griffo, qui débute avec ce premier volume, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Une utopie, un récit de science-fiction, une trilogie, qui vient interroger sur notre monde, la possibilité d’une société heureuse, mais lisse.

C’était une belle journée, comme toutes les journées, avec toujours ce ciel bleu, ce soleil joyeux, cet air vivifiant et le bonheur d’être là. Deux androïdes saluent Will Jones, avant de rentrer dans son appartement. Ils sont venus pour faire un bilan. Ils demandent comment va la babe. Puis, il appelle Kiss. Une jeune femme arrive, mais il s’avère que c’est une androïde aussi. Les deux androïdes la saluent, avant de lui retirer sa perruque et de la connecter à un appareil, pour vérifier que tout va bien. Ensuite, c’est au tour de Will de subir tests et interrogatoires. Après plusieurs questions, il semblerait que tout va bien pour l’homme. Tout est excellent, les implants sont une merveille et une vraie assurance sur le bonheur. Il semble aussi que le quota de Will lui permette bientôt de changer de babe. Les androïdes se retirent, après avoir fini leur contrôle.

Le récit de science-fiction présente un futur contrôlé, dans lequel les êtres humains semblent vivre chaque jour dans le bonheur. Une société et un quotidien édulcorés et programmés, censés optimiser le bien-être des humains. Des hommes et femmes semblent donc vivre la vie parfaite, en tout cas ceux qui se conforment aux règles. La bande dessinée invite à suivre Will, un homme qui va découvrir, un jour un livre, dans sa poche, objet interdit. Cela va éveiller en lui des interrogations, entre relations entre les hommes et femmes, les sensations, les sentiments, la famille… En effet, tout est bridé, dans son monde, alors que s’ouvrent à lui de nouvelles perspectives. Une curieuse femme est à l’origine de cela, ou presque… Le suspense est bien ménagé, avec à la fin de ce premier tome un cliffhanger efficace. Le dessin reste structuré, avec un découpage plaisant, ainsi qu’un trait semi-réaliste.

Utopie est une nouvelle trilogie des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier volume. Un album futuriste, intéressant, qui vient interroger sur la possibilité d’un monde heureux, lisse, structuré, sans débordement, dans lequel les sentiments ou relations semblent lissés.

