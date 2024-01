Après avoir regardé le ciel étoilé – Ed. Moonlight

Après avoir regardé le ciel étoilé est un manga qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru dans la collection Moonlight, en novembre 2023. Un ouvrage de Bisco Kida, qui offre à la collection Moonlight, des éditions Delcourt, un premier Boy’s Love fort, touchant et pudique.

Togo est assis, sur un banc, il regarde son portable. Subaru l’interpelle. Togo se relève et constate que son ami possède un nouveau fauteuil. Subaru explique qu’il ne s’agit pas d’un nouveau fauteuil, mais de son ancien qui était cassé et qu’il a enfin réparé. Il affirme que les pièces détachées, venues de l’étranger, ont mis beaucoup de temps à arriver. C’était juste avant qu’ils ne se rencontrent. Puis, Togo invite Subaru à venir manger chez lui. Togo trouve que son ami semble avoir retrouvé un nouveau souffle. Il arrive à se montrer tel qu’il est vraiment, ce qu’il peut faire, ne pas faire, tout comme ce qu’il aime, l’attriste… Togo pense que Subaru n’hésite pas à lui parler, en prenant son temps. Il l’aime comme ça ! A la maison, Togo annonce que cette année, il a décidé de rester dans le pays. Subaru semble ravi…

Cinq nouveaux chapitres sont à découvrir dans ce deuxième tome, qui présente l’idylle entre deux jeunes hommes. La romance se poursuit pour les deux héros, mais des projets et un déménagement vont, quelque peu, bousculer leurs espoirs. Les situations s’enchaînent entre bienveillance, sentiments, amours, avec des rencontres, des visites, cohabitation… Le manga présente la suite de cette romance entre deux hommes. Un destin et une passion, pour ces deux hommes qui se sont trouvés. Le récit reste posé, avec ces deux personnages sensibles et touchants. La romance, plutôt classique, n’offre pas beaucoup de surprise, cependant elle est agréable à suivre et à lire. Les deux hommes conservent leur empathie, leur bienveillance et leur attirance, dans des situations belles, pudiques et plaisantes. Le dessin présente un trait fin et dynamique, sans fioritures, plutôt simple et efficace, avec des personnages expressifs.

Après avoir regardé le ciel étoilé est une série Boy’s Love, des éditions Delcourt, de la collection Moonlight, qui se poursuit avec ce deuxième tome. Un récit touchant, qui présente une histoire d’amour forte et pudique, entre un designer en fauteuil roulant et un photographe.

