Un nouveau souffle électro

Pour cette occasion spéciale, Oldan ne vient pas seul. Il dévoilera son side-project électro, une fusion audacieuse de sonorités traditionnelles et modernes. Une promesse d’une soirée où la tradition rencontre l’innovation.

Des références incontournables

Comme le souligne Telerama Sortir : “Si vous aimez les Higelin, Thiéfaine, Bashung, Arno et consorts, foncez !”. Une recommandation qui parle d’elle-même et qui promet une soirée mémorable pour tous les amateurs de chanson française authentique.

Une performance à ne pas manquer

Avec une durée de 1h45, le concert promet d’être intense et captivant. Oldan, toujours à la recherche de nouvelles expériences musicales, offrira au public une performance inoubliable, mêlant ses plus grands classiques à ses nouvelles compositions électro.

Rejoignez la fête

Le 11 janvier, l’Auguste Théâtre deviendra le théâtre d’une rencontre unique entre Oldan et son public. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle de vivre un moment de grâce et d’émotion avec l’un des artistes les plus talentueux de sa génération, sans oublier la première partie avec Docteur Ibou.

Auteur : Oldan, Patrick Matteis

Artistes : Oldan, Patrick Matteis, Denis Richard, Japy Lo Pinto, Patrick rivière, Phil Pace et Maya K.

Metteur en scène : Oldan

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Concert unique le 11 janvier 2024 à 20h (Assurez-vous de réserver vos places à l’avance pour cet événement musical unique en son genre)

l’Auguste Théâte – 6 Impasse. Lamier, 75011 Paris

Durée : 1h45

Tarif : 15 euros