Du 19 au 28 janvier 2e édition de la La Fiesta Del Ciné, le festival du film sud-américain de Nice

Et si on démarrait l’année en allant voir des films inédits venus d’Amérique du Sud ! Après la 1ère édition qui a rassemblé plus de 1000 spectateurs, Annabelle Berton, directrice du Cinéma Variétés, Charlotte Echardour à la direction du Rialto et Eric Belhassen de Boca a Boca Productions prolongent l’aventure en 2024 avec une 2nde édition de la Fiesta del Cine du 19 au 28 janvier 2024.

Huit films inédits, une rétrospective et des activités culturelles

Huit films inédits en France venus d’Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Uruguay et du Mexique. Deux nouveautés pour cette seconde édition viennent renforcer la programmation: une courte rétrospective en hommage à l’acteur argentin Ricardo Darín et un partenariat avec la Cinémathèque de Nice, qui présentera deux films de sa collection. Il s’agit bien d’un voyage en terres sud-américaines que propose le Festival avec la participation des réalisateurs (en direct de leur pays) en compétition pour le Prix du Public mais aussi avec des activités culturelles autour de la gastronomie, la musique et la danse, à la découverte du patrimoine latino-américain.

Le programme

19 Janvier 2024 : Ouverture de la Fiesta del Cine

A partir de 19h00, le Cinéma Variétés ouvrira les festivités le 19 janvier avec la projection de Rebelión, long-métrage colombien de José Luis Rugeles, qui nous fera l’honneur de participer à un échange avec le public. Le public profitera des

saveurs culinaires latines ainsi que d’un merveilleux spectacle de danses et musiques colombiennes auquel il sera invité à participer !

Films primés et Rétrospectives

Les cinémas du Variétés et du Rialto ont l’honneur de projeter des long-métrages récompensés dans de prestigieux festivals de cinéma (Sundance, Un Certain regard, São Paulo International Film …) en avant-première à Nice ainsi qu’une

sélection de films rétrospectives tels le thriller argentin de 1984 L’Histoire officielle et Orfeu negro, palme d’or 1959 qui seront proposés à la Cinémathèque de Nice. Nouveauté cette année également, Ricardo Darín, mythique acteur argentin que le public français aime tant sera mis à l’honneur lors d’une soirée unique au Cinéma Variétés.

Cérémonie de clôture

Lors de la soirée de clôture, le 27 janvier à 19h, le Cinéma Rialto, offrira l’avant-première très attendue, They shot the piano player, une production sud-américaine et européenne qui met à l’honneur le jazz et la Bossa Nova. A cette occasion, un spectacle musical et dansant accueillera le public à 19h et sera décerné le plaisir d’attribuer au grand gagnant le Prix du Public Fiesta del Cine 2024 !

Pour plus de renseignements : https://lafiestadelcine.bocaboca.com.br