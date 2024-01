Sacs par Sophie Gachet : la bible iconique des sacs !

Sophie Gachet propose une manière originale de traverser l’histoire du Sac en présentant les plus grands créateurs, leurs pièces les plus classiques comme les plus originales. C’est une véritable galerie de merveilles qui défile entre nos mains, un musée imaginaire et inaccessible qui confirme le mariage durable entre l’art et l’argent.



« En choisissant un sac, une femme le dote d’un pouvoir magique… »

Objet du désir, intemporel ou furieusement tendance, le sac est la star de cet ouvrage au panorama exceptionnel. Des modèles iconiques qui font l’histoire aux it-bags qui marquent leur époque, plusieurs centaines de créations signées par plus de soixante grands noms de la mode s’exposent comme une collection rêvée. Pour les sacs addicts et les amoureux du style.

« Un psychanalyste pourrait rapidement tirer des conclusions sur une patiente rien qu’en étudiant son sac » annonce ‘l’introduction. Le Sac, objet de désir et d’identification, en dit en effet beaucoup sur sa propriétaire, tant par son contenu que par son aspect extérieur.

Ce livre veut donc rendre hommage à cet accessoire indispensable en présentant les plus grands créateurs , leurs pièces les plus classiques comme les plus originales.

Le célèbre sac 2.55 de Chanel, le légendaire Kelly d’Hermès, le très reconnaissable Saddle de Dior ou encore le mythique Jackie 1961 de Gucci, toues les sacs qui comptent dans l’histoire sont dans cet ouvrage. Tout comme le Pliage, best-seller de Longchamp, le petit Chiquito sac très convoité griffé Jacquemus ou encore le discret Bale de loro Piana, connu des initiés. De nombreuses créations qui font voyager dans le temps et dans les univers de leurs créateurs, on craque pour celui de l’artiste graphiste Pierre Hardy, comme de leurs plus célèbres propriétaires.

Des modèles iconiques qui font l’histoire aux it-bags qui marquent leur époque, plusieurs centaines de créations signées par plus de soixante grands noms de la mode sont exposés ici comme dans une collection rêvée. On adore aussi cet ouvrage pour son esthétique et son graphisme que pour ces textes simples et factuels. Ines de la Fressange signe elle la préface. Un ouvrage immanquable les addicts de beaux sacs et amoureux du style !

Jean-Christophe Mary

“Sacs” (éditions EPA) Livre relié format 213 x 293 x 53 480 pages. 60 €