Irish Celtic vous donne rendez-vous les 15, 16 et 17 mars 2024 ! La troupe emblématique, célèbre son douzième anniversaire à Paris. Après avoir séduit plus d’un million de spectateurs à travers le monde, elle pose ses valises aux Folies Bergère pour quatre représentations exclusives. L’événement incontournable de 2024 ! Rendez-vous les 15, 16 et 17 mars 2024 !

Un héritage à la croisée des générations

Le spectacle « Spirit of Ireland » dépeint l’histoire touchante de Paddy Flynn. Ce propriétaire d’un pub irlandais ancestral songe à léguer son établissement à son fils. Cependant, le jeune Diarmuid est davantage attiré par les danses celtiques que par les responsabilités de gérant.

Un voyage au cœur de l’Irlande

À travers des légendes captivantes, des mélodies envoûtantes et des danses endiablées, le public est transporté sur l’île d’émeraude. Pendant deux heures, les Folies Bergère résonneront au rythme des claquettes irlandaises et des mélodies traditionnelles.

L’héritage de la tradition irlandaise

Le spectacle ne se contente pas de divertir; il enseigne également. Diarmuid, avant de reprendre les rênes du Irish Celtic Pub, doit plonger dans les profondeurs de l’histoire de son pays. Un périple émouvant qui témoigne de la richesse culturelle de l’Irlande.

Un voyage musical et dansant

Les spectateurs auront l’occasion de vibrer au son de musiques authentiquement irlandaises. Une expérience immersive qui vous invite à partager pendant deux heures l’essence même de l’Irlande.

Réservez votre place !

Irish Celtic vous promet un spectacle mémorable aux Folies Bergère. Ne manquez pas cette célébration de l’Irlande, de sa culture et de ses traditions. Réservez dès maintenant pour un voyage inoubliable au cœur de l’île d’émeraude. 🍀🎻👯‍♀️

Spectacle les 15, 16 et 17 mars 2024 à 21h

Folies Bergère – 32 rue Richer, 75009 Paris

Tél : 0800 001 650 (numéro gratuit)

Durée : Durée du spectacle : 1h40 avec entracte

Tarifs : de 25 à 62 euros

#IrishCelticParis #SpiritOfIreland #FoliesBergère #CultureCeltique