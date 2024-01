Armelle et Mirko – Le voyage

Le voyage est le deuxième tome de la série jeunesse, pleine de tendresse, Armelle et Mirko, des éditions Delcourt, paru en novembre 2023. Une bande dessinée, de Loïc Clément, Anne Montel et Julien Arnal, qui présente la belle amitié entre deux personnages, entre sensibilité et univers animalier captivant.

Armelle et Mirko jouent aux dames, tranquillement. La narration explique que cela ne peut être que le plus beau de tous les hasards qui a posé Mirko sur la route d’Armelle. La tortue a peur du noir et la luciole est sa meilleure amie. Mirko est l’unique ami d’Armelle, la tortue. La luciole félicite Armelle pour la partie qu’ils viennent de jouer. Il lui accorde volontiers la victoire par forfait. Il ajoute qu’elle peut être fière d’elle ! Les deux êtres passent tout leur temps ensemble, les jours comme les nuits. Ils vivent les aurores, les petits matins, les grandes soirées, les débuts d’après-midi, les fins aussi, les crépuscules… La tortue et la luciole ne se quittent pas d’une semelle, même lorsque le danger rôde. Ils sont inséparables et partagent leur goûter au gré de leurs envies et de la météo. Lui, la rassure, elle, elle le touche.

Les deux êtres se sont bien trouvés, mais Mirko veut repartir sur les routes, pour poursuivre son voyage. Armelle va avoir le moral dans les chaussettes, mais si les tortues n’en portent pas ! Elle broie du noir, repense avec nostalgie à ses jours passés avec son ami. Mais bientôt, elle va faire une nouvelle rencontre. La tortue va aussi se rendre compte qu’elle réussit, toute seule, à surmonter quelques difficultés. Elle va prendre confiance en elle et va devenir quelqu’un aux yeux d’autres. Une reconnaissance nécessaire, pour l’estime de soi et le bonheur. La bande dessinée aborde avec sensibilité l’amitié, le bonheur, le partage, le souvenir, la vie, les sentiments, la bienveillance et l’estime de soi. Le récit est bien posé, doux, offrant un bel univers animalier, pour les enfants. Le dessin reste également doux et beau, avec un trait travaillé et de fabuleuses planches à découvrir.

Le voyage est le deuxième tome de la série jeunesse Armelle et Mirko, des éditions Delcourt. Un bel album qui présente la suite des aventures de la tortue et de son amie la luciole, entre sensibilité, amitié, souvenirs, mélancolie, rencontres, vie, partage…

